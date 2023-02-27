Do Yoon Hwang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Do Yoon Hwang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Do Yoon Hwang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Do Yoon Hwang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Do Yoon Hwang 9 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 황도윤 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Do Yoon Hwang Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Do Yoon Hwang'nin FC Seoul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Do Yoon Hwang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Do Yoon Hwang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2016 yılında FC Seoul Alt.
1 Ocak 2019 yılında FC Seoul U18
1 Ocak 2022 yılında Korea University
1 Ocak 2023 yılında FC Seoul
Do Yoon Hwang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Do Yoon Hwang şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Seoul Sinjeong Elementary School (서울신정초등학교, -2015),
FC Seoul U15 (서울오산중학교, 2016-2018),
FC Seoul U18 (서울오산고등학교, 2019-2021),
Korea University (고려대학교, 2022)
Do Yoon Hwang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Güney Kore U20 takımında 14 numaralı formasıyla 14 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
Güney Kore U19 takımında 14 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.