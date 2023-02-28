Dobrivoj Rusov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dobrivoj Rusov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dobrivoj Rusov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dobrivoj Rusov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dobrivoj Rusov 13 Ocak 1993 tarihinde Trnava şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dobrivoj Rusov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dobrivoj Rusov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Trnava futbol takımında oynamaktadır. Spartak Trnava takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Dobrivoj Rusov'nin Spartak Trnava ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dobrivoj Rusov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dobrivoj Rusov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dobrivoj Rusov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dobrivoj Rusov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Spartak Trnava

12 Ocak 2015 yılında Piast Gliwice

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında Spartak Trnava

Dobrivoj Rusov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dobrivoj Rusov şuan Spartak Trnava takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dobrivoj Rusov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Lokomotíva Trnava (-2005), Spartak Trnava (2006-2011)

Slovakya U21 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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