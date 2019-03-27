Doç. Dr. Aylin Gül Medical Park’ta

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü Doç. Dr. Aylin Gül'ü kadrosuna dahil etti.

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü Doç. Dr. Aylin Gül'ü kadrosuna dahil etti. Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) belgesine sahip olan hastane, sağlıkta kaliteli hizmet vermek için çalışmalarına devam ediyor.

Kulak Burun Boğaz Doç. Dr. Aylin Gül Kimdir?

Ankara doğumlu olan Doç. Dr. Aylin Gül, evli ve 2 çocuk annesidir. 2001 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimini tamamladı. 2009 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında ihtisas eğitiminin ardından ilk görev yeri olan Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'nde mecburi hizmete başlayan Gül, 1 yıl sonra kısa süreler Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalıştı.

Uzmanlık alanları, baş boyun kanserleri cerrahisi, burun estetiği, septoplasti, endoskopik sinüs cerrahisi, bademcik ameliyatı, , geniz eti ameliyatı, kulak zarı ve iltihabı ameliyatları, endoskopik kulak zarı onarımı ,ses hastalıkları, gırtlak kanseri, tükürük bezlerinin iltihabi hastalıkları, horlama cerrahisi, kepçe kulak cerrahisi, baş dönmesi ve denge hastalıkları, kulak çınlaması, botoks ve PRP olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA