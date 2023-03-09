Doç. Dr. Bahar Erdal kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doç. Dr. Bahar Erdal'ın biyografisi

Ostim Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesidir Doç. Dr. Bahar Erdal, katıldığı televizyon programlarında ekonomi alanında yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Doç. Dr. Bahar Erdal, kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte! Doç. Dr. Bahar Erdal'ın biyografisi.