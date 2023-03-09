Doç. Dr. Fikret Kartal, kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doç. Dr. Fikret Kartal'ın biyografisi

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu Doç. Dr. Fikret Kartal, katıldığı televizyon programlarında ekonomi alanında yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Doç. Dr. Fikret Kartal kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte! Doç. Dr. Fikret Kartal'ın biyografisi.