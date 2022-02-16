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  3. Doç. Dr. Gülay Yedekci kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Gülay Yedekci'nin biyografisi...

Doç. Dr. Gülay Yedekci kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Gülay Yedekci'nin biyografisi...

Doç. Dr. Gülay Yedekci kimdir? sorusu merak konusu oldu. Ekranlarda sıkça rastlanan Yedekci'ye dair, Gülay Yedekci nereli, kaç yaşında? soruları merak konusu oldu. İşte, Gülay Yedekci'nin biyografisi...

Doç. Dr. Gülay Yedekci kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Gülay Yedekci'nin biyografisi...

Ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz Gülay Yedekci'nin, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu merak edildi. Biyografi bilgileri merak edilen Gülay Yedekci için "Doç. Dr. Gülay Yedekci kimdir? Nereli, kaç yaşında? soru başlıkları arama motorlarında araştırılıyor. Haberimizde Gülay Yedekci'ye dair bilgilere yer verdik. İşte, Gülay Yedekci'nin biyografisi...

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DOÇ. DR. GÜLAY YEDEKCİ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, GÜLAY YEDEKCİ'NİN BİYOGRAFİSİ...

Gülay Yedekci, 1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde tamamlayan Yedekci, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansını, İTÜ'de ise doktorasını tamamlamıştır. 1996 yılında kendi mimarlık ofisini kuran Gülay Yedekci,  Yeni Yüzyıl Üniversitesi mimarlık bölüm başkan yardımcısı ve mimarlık-mühendislik fakültesi dekan yardımcısı olarak görev üstlenmiştir. CHP Fatih İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış, 2009-2014 yılları arasında Fatih Belediyesi Meclis Üyesi olarak İmar ve Kültür Varlıklarını Koruma Komisyonlarında görev almıştır. 25. ve 26. dönem İstanbul milletvekilidir.

 

Kaynak: Vikipedi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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