Doç. Dr. İlker Yardımcı’nın eseri Minqin Çölü’ne yerleştirildi

Çin Halk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 2. Minqin Uluslararası Çöl Heykel Sergisi'ne katılan Doç. Dr. İlker Yardımcı'nın eseri, kalıcı olarak Minqin Çölü'ne yerleştirildi.

Çin'in Moğalistan sınırında yer alan Minqin Kenti'nde, 2. Minqin Uluslararası Çöl Heykel Sergisi düzenlendi. Sergiye, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Yardımcı "Poetic Circle" (Şiirsel Döngü) isimli eseriyle katıldı.

"Humanity, Green and Development", (İnsanlık, Doğa ve Gelişim) ana temasını taşıyan etkinlikte, sempozyum ve konferanslar gerçekleştirildi. Düzce Üniversitesi öğretim üyesi Yardımcı, sempozyum konuşmasında, "Kültürlerarası Etkileşim/İşbirliği ve Açık Alan Heykellerinin Toplumsal Farkındalık Yaratma Sürecinde Önemi" üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

63 ülkeden 538 sanatçının 2327 proje ile katıldığı etkinlikte, uluslararası jüri tarafından belirlenen, Doç. Dr. İlker Yardımcı'ya ait "Poetic Circle" (Şiirsel Döngü) isimli heykelin de dahil olduğu 46 eser, yapılan törenle Minqin/Suwu Çölü'ne kalıcı olarak yerleştirildi.

Kaynak: İHA