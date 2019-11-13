Doç. Dr. Kara: "Evlilik sultanlıktır"

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kara, son dönemlerde bekarlığın "sultanlık" olarak tanımlandığını belirterek, "Bence bunu söyleyenler halt etmiş, bekarlık kepazeliktir. Evlilik sultanlıktır, çünkü bir insanın evli olması gerekiyor sultan olabilmesi için" dedi.

Sinop'un Türkeli İlçe Müftülüğü tarafından Doç. Dr. Mustafa Kara'nın konuşmacı olarak katıldığı "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi. Türkeli ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Türkeli İlçe Müftülüğü tarafından bir program yapıldı. Program, konferansa konuşmacı olarak katılan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kara'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Akabinde İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı, programda yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye'de her geçen gün ailelerin dağıldığına dikkat çekerek, evlenen 5 çiftten 1'inin boşandığını, buna neden olarak internetin amacına uygun kullanılmadığını ve televizyon dizilerinin evlilik dışı yaşantıları özendirici yayınlar yaptığını söyledi.

Konuşmanın ardından öğrenciler çeşitli ilahiler seslendirdi. Devamında Doç. Dr. Mustafa Kara, "Peygamberimiz ve Aile" konusunu işledi. Doç. Dr. Mustafa Kara, yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'de anne ve baba hakkına çok büyük önemler verildiğini, ayet ve hadislerle bunu açıkça görüldüğünü ifade ederek, "Yüce kitabımızda özellikle yaşlandıklarında daha hassas davranılması istenmiş ve beş derecede bir iyilikte bulunulması emredilmiştir. Sakın onlara hizmetten yüksünme, "Öf!.." bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve gönül alıcı sözler söyle. Şefkatle, tevazu ile onlara kol kanat ger. Ve şöyle dua et: "Rabb'im, onlar küçüklüğümde nasıl beni ihtimamla yetiştirdilerse, ona mükâfat olarak sen de onlara merhamet buyur!'

Bu konuda ayet ve hadisler varken, bugün anasını babasını döven, söven, onlara hakaret eden, bakmayan, ilgilenmeyen ve onları huzur evine (huzursuzluk evi) tıkayan gençler var. Bu gençlerimiz iyi düşünmeli, hatta çok düşünmeli" diye konuştu.

"Evlilik sultanlıktır"

Son dönemlerde bekarlığın sultanlık olarak tanımlandığını ifade eden Doç. Dr. Mustafa Kara, "Bekarlık sultanlık diye bir söz ifade ediliyor. Bence bunu söyleyenler halt etmiş, bekarlık kepazeliktir. Evlilik sultanlıktır, çünkü bir insanın evli olması gerekiyor sultan olabilmesi için. Bekar insan nerede akşam, orada sabah. Yıllarca çalışıp, kenarda bir kuruşu olmaz. Ama evde yuva kurulduğu zaman, eve bereket gelir, eve huzur gelir" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı, katılımlarından dolayı Doç. Dr. Mustafa Kara'ya gemi maketi hediye etti.

Türkeli Gençlik Merkezi Salonunda düzenlenen programa, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan, AK Parti İlçe Başkanı Adem Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Olgun Şensoy, Ayancık Müftüsü Ömer Ergül, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA