Doç. Dr. Murat Turgut kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doç. Dr. Murat Turgut'un biyografisi

İBNİ Haldun Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Turgut, katıldığı televizyon programlarında ekonomi alanında yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Doç. Dr. Murat Turgut kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte! Doç. Dr. Murat Turgut'un biyografisi.