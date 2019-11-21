Doç. Dr. Mustafa Aydın: Meslek okulu mezunlarına pozitif ayrımcılık yapılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği mesleki eğitimin geliştirilmesi gerekliliğine ilişkin İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın da, "Mesleki eğitimin cazip hale getirilmesi için acilen seferberlik uygulanması gerekiyor. Bazı alanda meslek okulu mezunlarına pozitif ayrımcılık yapılmalı" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği mesleki eğitimin geliştirilmesi gerekliliği sözlerine destek geldi. Doç. Dr. Aydın, "Mesleki eğitim almış, meslek lisesi, meslek yüksekokulu mezunları değerlendirilmediği, bu mezunlara statü kazandırılmadığı ve pozitif ayrımcılık yapılmadığı takdirde Türkiye'deki mesleki eğitimin hiçbir yere varamayacağına inananlardanım" diye konuştu.

"İŞ DÜNYASI İLE MESLEKİ EĞİTİMİ BİRLEŞTİRMELİYİZ"

Meslek liselerini, meslek yüksekokullarını ve mesleki eğitim veren kurumları önemli bir noktaya getirmek gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Aydın, "Bu kurumlara ayrıcalıklı davranmalı, teknolojik alt yapı sağlamalıyız ki Türkiye'nin üst düzey insanları çocuklarını buralara göndersinler. Bizim son dönemlerde gündeme getirmeye çalıştığımız; meslek okulları veya mesleki eğitim almış bir insanın çalışacağı yerin hizmet sektörü olması gerektiği. İş dünyası ile mesleki eğitimi birleştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLERE POZİTİF AYRIMCILIK YAPMAK GEREKİYOR"

Mesleki okul müfredatlarının bir parçasının iş dünyası ile yürümek olması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Aydın, "Bu kurumlar cazip hale getirilmeli ki yarının iş liderleri bu okullara gelebilsinler. Hükümet, siyaset, devlet bu konuda adımlar atmalı. Meslek okullarına gelecek öğrencilere bazı avantajlar sağlanmalı. Kısa dönem askerlik, yedek subaylık, iş kurmaları için daha fazla teşvik vermek veya bir iş yerine girdikleri zaman daha fazla ücret vererek onları bu kurumlara kanalize etmek, statü vermek, onlara pozitif ayrımcılık yapmak ve desteklemek gerekiyor" dedi.

"ÖĞRENCİ SEKTÖRLE İÇ İÇE OLMALI"

Her fırsatta öğrencilerin sektörle iç içe olmaları gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Mustafa Aydın; "Son dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir bakan yardımcımız mesleki eğitim konusu ile yakından ilgileniyor. Üst kademede alınan kararın alt kademede anlaşılabilir olması önemlidir. Mesleki eğitim veren bütün kurum ve kuruluşların da ülkenin ortaya koyduğu bu stratejiye inanması gerekir. Bugünlerde organize sanayilerin içerisine meslek liseleri kurma gibi birtakım fikirler ortaya çıkıyor. Temeline indiğinizde Türkiye'nin her tarafında bu uygulama yapılamayabilir ama bir bakkalın, araba tamircisinin, su tesisatçısının mesleki eğitim sektörünün bir ortağıymış gibi öğrencilerimizin müfredatının içerisine, uygulamalı eğitime, mesleki eğitime dahil edilmesi gerekiyor. Öğrenci ise haftanın belirli günlerinde, hangi alanda eğitim görüyorsa, küçük büyük firma demeden, kendi alanında çalışmalı ve bunu öğrencilik yıllarında yapmalı. Eğer bu sağlanırsa öğrenci, eğitim döneminde, sektörün gerçeklerini de özümseyerek teorik ve pratik bilgisini birleştirme imkanı bulacaktır. Hatta öğrenci, sektörde edindiği tecrübeleri eğitim sisteminde görmediğinde bunu değerlendirecek, belki hocalarını uyaracak ve problemleri onarmayı öğrenecektir" diye konuştu.

"GELECEĞİN LİDERLERİ MESLEK OKULLARINDAN ÇIKMALI"

Mesleki eğitim alan öğrencilerin ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitim yapıları olarak orta sınıf ve altındaki ailelerin çocukları olduğunu belirten Doç. Dr. Aydın, "Bizim lider olabilecek çocukları mesleki eğitime yönlendirmemiz gerekiyor. İş dünyasında liderlik yapıp kendi işini kurabilecek çocukların mesleki eğitimden geçmeleri, kendilerini bu kurumlarda sektör destekli bir şekilde donatmaları gerekiyor" dedi. Doç. Dr. Mustafa Aydın öğrencilerin meslek okullarında ilgilendikleri bölümleri seçmeleri gerektiğini belirterek "Kamuda veya özel sektörde iş alımı yapılacağı zaman işverenler, iş bölümüyle ilgili öğrencileri öncelikli olarak tercih etmeliler. İlgili bölümden mezun öğrenciler varken aynı bölümden mezun olmayan öğrencilere öncelik verilmemesi gerekiyor. Eğer sistem bu şekilde işlerse insanlar meslek liselerinde ilgilendikleri bölümleri tercih ederler" ifadelerini kulandı.

Kaynak: DHA