Doç. Dr. Solmaz: “Lenf büyümesi, gece terlemesi ve kilo kaybına dikkat”

Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Soner Solmaz, lenfomada erken teşhis ile hastanın yaşam kalitesinin arttığına değinerek, "Lenfoma semptomlarının başında lenf büyümesi, kilo kaybı ve gece terlemeleri ile kendini belli ediyor. Bu konuda toplumda farkındalık...

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Doç. Dr. Solmaz: “Lenf büyümesi, gece terlemesi ve kilo kaybına dikkat”

Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Soner Solmaz, lenfomada erken teşhis ile hastanın yaşam kalitesinin arttığına değinerek, "Lenfoma semptomlarının başında lenf büyümesi, kilo kaybı ve gece terlemeleri ile kendini belli ediyor. Bu konuda toplumda farkındalık artarsa erken tanıya ve daha iyi sonuçlara ulaşabiliriz" dedi.

Vücudun bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan lenfatik sistemden kaynaklanan kanser türü lenfoma hakkında bilgi veren Acıbadem Adana Hastanesi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Soner Solmaz, 15 Eylül Dünya Lenfoma Günü'nün bu hastalık hakkında farkındalık oluşturmak, hastalara ve ailelerine destek sağlamak ve tedavi seçeneklerinde daha fazla araştırma ve ilerlemeyi savunmak için önemli bir vesile olduğunu söyledi.

Lenfomanın, vücudun savunma hücreleri olan lenfositlerin kanserleşerek kontrolsüz büyümesi anlamına geldiğini belirten Doç. Dr. Solmaz, lenf kanserinin sıklıkla vücudun en önemli savunma mekanizmalarından lenf bezleri üzerinde görüldüğünü vurguladı. Hodgkin lenfoma (HL) ve Hodgkin olmayan lenfoma (NHL) olmak üzere iki tipi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Solmaz "Bu türlerin her birinin çok sayıda alt türü vardır. Non Hodgkin lenfomanın en az 40-50 alt tipi, Hodgkin lenfomanın ise 6-8 alt tipi mevcut. Bu kadar farklı alt tipleri olması, lenfomaları çeşitli ve karmaşık bir hastalık kümesi haline getirir. Semptomlar, teşhis ve tedavi seçenekleri bu alt tipler arasında büyük farklılıklar göstermektedir ve bu da artan farkındalık ve anlayış ihtiyacını vurgulamaktadır" dedi.

"Kilo kaybı, yorgunluk ve ateş belirtiler arasında"

Erken teşhisin hastalığın seyrini önemli ölçüde etkileyebileceğinin altını çizen Doç. Dr. Solmaz, bu nedenle Dünya Lenfoma Günü'nün temel hedeflerinden birinin de halkı lenfomaların belirti ve semptomları konusunda eğiterek hastalığın teşhis sürecini hızlandırmak olduğunu anlattı.

Hastalığın yaygın semptomlar arasında "büyümüş lenf düğümleri, açıklanamayan kilo kaybı, yorgunluk, ateş, gece terlemesi ve kaşıntı" olduğunu söyleyen Doç. Dr. Solmaz, "Bununla birlikte, bu semptomlar hafif olabilir veya diğer daha az ciddi durumlara atfedilebilir ve tanıda gecikmelere yol açabilir. Bu semptomlar hakkında farkındalığın artırılması, bireylerin derhal tıbbi yardım almasına yardımcı olabilir, bu da potansiyel olarak daha erken tanıya ve daha iyi sonuçlara yol açabilir" diye konuştu.

Hastalığın nedeninin kesin olarak bilinemediğini söyleyen Doç. Dr. Solmaz, doğru teşhis ve tedaviyle kişinin yaşam süresi ve yaşam kalitesinin artabildiğinden, son yıllarda kullanımı artan akıllı ilaçlar sayesinde gelecekte daha da başarılı sonuçlar alınabileceğinden bahsetti.

"Hastaları, hikayelerini paylaşmaya teşvik ediyor"

Ayrıca araştırma ve geliştirilmiş tedavi seçeneklerinin gündeme gelmesinin, Dünya Lenfoma Günü'nün bir başka ayrılmaz yönü olduğuna değinen Doç. Dr. Solmaz, "Araştırmacılar ve sağlık uzmanları, daha az yan etkiyle daha etkili tedaviler geliştirmek için yorulmadan çalışıyor. Artan farkındalık erken teşhis oranının artmasına yol açar. Bu da tedavi başarısı için ilk ve önemli adımdır.

Ayrıca yenilikçi tedavilerin gelişimini hızlandıracak önemli bir motivasyon kaynağı olabilir" dedi.

Solmaz, Dünya Lenfoma Günü'nün erken teşhisin öneminin vurgulama, bireylere sağlık yolculuklarında aktif rol alma gücü verme özetle lenfomalarla mücadelede hayati bir araç görevi görüldüğünü dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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