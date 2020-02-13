DoctorZen CEO’su İsmail Zengin: ”Saç ektirenlerin sayısı da artıyor yaşı da”

Saç ektiren erkeklerin yaş ortalaması 60'a kadar yükseldi. Kellik problemi yaşayan 40-60 yaş aralığındaki erkeklerin bir çoğu çareyi saç ekim merkezlerinde arıyor.

Türkiye saç ekiminde dünyada önde gelen ülkeler arasında yer alıyor. Son dönemlerde saç ektirenlerin sayısındaki artış, yaş ortalamasıyla doğru orantıda ilerliyor. Uzmanlara göre 30-40 yaş aralığındaki erkeklerin tercih ettiği saç ekimi yaşının son yıllarda artıyor. Dış görünümünden şikayetçi olan, estetik kaygı yaşayan 50 yaş üstü ve hatta 60 yaş üstü erkeklerin saç ektirdiğini belirten DoctorZen Clinic CEO'su İsmail Zengin, "20 yıldır saç ekimi yapıyoruz. Saç ektirmek isteyenlerin sayısı her yıl katlanarak arttı. Yeni tekniklerle, teknolojik gelişmelerle, uzman doktorlarımızın başarılarıyla, ülkemizin sağlık turizmi için uyguladığı vergi indirimi gibi teşviklerle, insanların estetik kaygısının artışı ve belki de en önemlisi başarılı uygulamalardan dolayı ülke olarak tavsiye edildiğimizden dolayı son 2-3 yıldır saç ekimi talebi daha çok arttı" dedi.

"Saç ekim yaşı 40-60 aralığına yükseldi"

Seç ekiminde yaş ortalamasının da arttığını belirten Zengin,"20'li 30'lu yaşlardaki erkekler tercih ediyordu. Birkaç yıldır 40-60 yaş aralığında saç ektirenlerin sayısı hızla arttı. Tabi kişilerin görünümünü en çok etkileyen detaylardan biri olan saç, dökülme sonrası kellik meydana getiriyor. Bu da dış görünümüne önem veren, kel olmak istemeyen ve kendini daha genç hissetmek isteyen 50 yaş üstü erkekleri rahatsız ediyor. Kelliğin kalıcı olarak önüne geçilmesi için DoctorZen Clinic'te uzman doktorlarımız tarafından Fiber Fue Tekniği uyguluyoruz. Bu tekniğin diğer saç ekim işlemlerinden en önemli farkı saçların dokularla birlikte alınarak bu yönteme özel olan bir solüsyonun içerisinde bekletilmesidir" şeklinde konuştu.

Normal yöntemlerle uzun ve zorlu bir süreç yaşandığını dile getiren Zengin, "Saçların saç derisine dokulu olarak ekilmesinden dolayı Fiber Fue yönetimin hızlı sonuç veriyor. Bu teknikle iyileşme süreci 3 aya kadar indirilebiliyor. Özel solüsyonda bekleyen dokular canlanıyor ve köklerin saç derisine hızlı bir şekilde yapışmasına neden oluyor. Bu sayede işlem hacmi daha kısa bir sürede gerçekleşiyor ve saçlar dökülmüyor. Yurt dışında henüz kendini göstermeyen Fiber Fue Tekniği, ilk kez Türkiye'de uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'dan da saç ekimi için gelen turist sayısı artıyor"

Artık Türkiye'de saç ekimi ve estetik operasyonlarda Avrupalıların da çok ilgi gösterdiğini belirten Zengin: "Saç ekimine hala en çok Arap ülkelerinden gelen turistler ilgi gösteriyor. Son birkaç yıldır ise Avrupa'dan saç ekimi için gelen insan sayısı hızla artıyor. Tabi saç ektirip memnun olanların tavsiyelerinin büyük olumlu etkisi oluyor."

Kaynak: İHA