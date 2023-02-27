Dodo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dodo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dodo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dodo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dodo 16 Ekim 1987 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Luiz Paulo Hilario şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dodo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportseleven Berlin yapmaktadır. Dodo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Liepaja futbol takımında oynamaktadır. FK Liepaja takımına 7 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Dodo'nin FK Liepaja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dodo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dodo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dodo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dodo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Inter Zapresic

1 Ocak 2010 yılında Dinamo Zagreb

1 Ocak 2011 yılında NK Lokomotiva

30 Haziran 2011 yılında Dinamo Zagreb

1 Temmuz 2011 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2016 yılında Joinville-SC

12 Ağustos 2016 yılında AE Larisa

22 Ağustos 2017 yılında Kulüpsüz

15 Ağustos 2018 yılında Penapolense-SP

28 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2019 yılında Liepaja

Dodo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dodo şuan FK Liepaja takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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