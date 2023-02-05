Dodo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dodo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dodo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dodo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dodo 6 Şubat 1992 tarihinde Campinas şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Rodolfo Pires Ribeiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dodo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4ComM yapmaktadır. Dodo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Atlético Mineiro futbol takımında oynamaktadır. Clube Atlético Mineiro takımına 5 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Dodo'nin Clube Atlético Mineiro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dodo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/dodopires

Dodo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dodo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dodo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dodo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Corinthians

1 Ocak 2011 yılında EC Bahia

31 Aralık 2011 yılında Corinthians

4 Temmuz 2012 yılında Roma

8 Temmuz 2014 yılında Inter

21 Ocak 2016 yılında Sampdoria

29 Haziran 2016 yılında Inter

30 Haziran 2016 yılında Roma

1 Temmuz 2016 yılında Inter

18 Ağu 2016 yılında Sampdoria

20 Şubat 2018 yılında Inter

21 Şubat 2018 yılında Sampdoria

22 Şubat 2018 yılında Santos FC

31 Aralık 2018 yılında Sampdoria

23 Ocak 2019 yılında Cruzeiro

31 Aralık 2019 yılında Sampdoria

5 Şubat 2021 yılında Atlético-MG

Dodo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dodo şuan Clube Atlético Mineiro takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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