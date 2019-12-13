Doğa Koleji devredildi

Ekonomik sıkıntılar sebebiyle öğretmenlerine maaş ödememesiyle gündeme gelen ve Milli Eğitim Bakanlığının soruşturma başlattığı Doğa Koleji hakkında açıklama geldi.Devir işlemlerinin sona geldiğini açıklayan Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Doğa Koleji'nin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibarıyla son aşamaya gelmiştir. Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır. Yeni sürecin Doğa ailesine hayırlı olmasını diliyorum."

NİŞANTASI ÜNİVERSİTESİ SATIN ALDI

Satış sürecinde bir çok iş adamının ismi geçmişti. Gelen bilgilere göre asıl sahibi belli oldu. Doğa Koleji'ni Nişantaşı Üniversitesi satın aldı.

NİŞANTASI ÜNİVERSİTESİ KİMİNDİR?

Nişantaşı Üniversitesi’nin kurucusu Levent Uysal’dır. Levent Uysal, önce ilgili vakfı, sonra da üniversiteyi kurmuştur. Üniversitenin birçok tanıtım afişinde rol oynayan Levent Uysal, tanınan bir yüzdür. Üniversitenin reklam olarak bastırdığı afişlerde ön plana çıkar. Uysal’ı tercih dönemlerinde de farklı kanallarda Nişantaşı Üniversitesi’ni anlatırken görebilirsiniz. Levent Uysal’ın internet sitesinde, detaylı bir öz geçmiş yer almamaktadır. Dolayısıyla hayatı çok iyi bilinmemektedir.

Milli Eğitim Bakanlığından ''Doğa Koleji' açıklaması