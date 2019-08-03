Doğa Koleji, Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında

Türkiye'nin aylık ekonomi dergilerinden Capital, Türkiye'nin en büyük 500 şirketini ortaya koyan Capital 500 araştırmasını yayınladı. Capital'in Ağustos sayısında yayınlanan 2018 yılı verilerine göre, Doğa Koleji, 2018 yılını 1 milyar 340 milyon TL ciroyla kapatarak en büyük 500 şirket arasında yer aldı.

Capital'den Nilüfer Gözütok Ünal'ın haberine göre, Türkiye ekonomisinin beklenenin altında bir büyümeyle kapattığı 2018 yılında, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin büyüme, karlılık ve ihracat performansları da, ortaya çıkan tablodan etkilendi. Döviz kurlarındaki ani yükseliş ve artan maliyetlere rağmen, Türkiye'nin zirvesindeki şirketler yerlerini koruyor. Doğa Koleji, 2018 yılını 1 milyar 340 milyon TL ciroyla kapatarak, Türkiye'nin en büyük 500 şirketi listesinde yer alırken; 15 bin 500 personeliyle, en fazla çalışanı olan ilk 25 şirket arasına girdi.

"Eğitim sektörünün geleceğini şekillendiriyoruz"

Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle konuyla alakalı olarak, "Dünyanın ikinci, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük özel okullar zinciri olan Doğa Koleji olarak, eğitim sektörünün geleceğini şekillendiriyoruz. Türkiye'nin geleceğine yön veren şirketler arasında yer almak hem kurumumuz, hem de eğitim sektörü adına sevindirici bir haber oldu. Eğitime kazandırdığımız katma değerle, sektörün ve yeniliklerin öncüsü olmayı sürdüreceğiz" dedi.

124 kampüs ve 82 bin öğrencisiyle Türkiye ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük okul zinciri Doğa Koleji, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında açacağı 6 yeni kampüsle birlikte kampüs sayısını 130'a, öğrenci sayısı hedefini ise 90 bine çıkarıyor.

Kaynak: İHA