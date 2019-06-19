Doğa Rutkay, şu sıra evlililiği ve ikiz çocuklarıyla olan paylaşımlarından ötürü merak konusu. Doğa Rutkay, Instagram'da ailesiyle olduğu fotoğraflar paylaşıyor. Bu durum da Doğa Rutkay ve eşi hakkında internette araştırma yapılmasına yol açıyor. Peki Doğa Rutkay kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Eşi Kerimcan Kamal kimdir? Ayrıntılar haberimizde.

DOĞA RUTKAY KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Doğa Rutkay, 30 Ekim 1978, Ankara, Türk aktris. Tiyatro oyuncusu Rutkay Aziz'in kızıdır.

2000 senesi Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. 3 adet tiyatro oyunu, 3 filmi, 8 adet TV dizisi, 2 adet TV filmi, 6 adet TV programı var. Halen "Card Finans" reklamında rol alıp, TRT'de bir talk show yapmıştır. 2014'de KanalD de yayınlanan Buyur Burdan Bak programını sunmuştur. Show Tv de yayınlanan Güldür Güldür Show da rol almıştır.

DOĞA RUTKAY'IN OYNADIĞI DİZİLER

1998 Günaydın İstanbul Kardeş Sadenaz - 2 Çağan Irmak

1998 Çiceği Büyütmek Tarık Alpagut

2001 Aşkım Aşkım Layla Uzun Filiz Kaynak

2002 Pembe Patikler Zeliş Julide Övür

2002 Her Şey Aşk İçin Cankat Ergin

2002 Şeytan Sofrası Lale Ömer Uğur

2004 Halk Düşmanı Deniz Erkavim Yıldırım

2005 Bendeniz Aysel Aybike Ebru Yalçın

2006 Avrupa Yakası Esra Jale Atabey Özberk

2007 Şölen Şölen Cemal Kavsar

2008 Aşkım Aşkım Layla Uzun Nursen Esenboğa

2009 Kandıramazsın Beni Focus Film

DOĞA RUTKAY'IN OYNADIĞI FİLMLER

1998 Cumhuriyet Latife'nin Kız Kardeşi

2004 Şans Kapıyı Kırınca Hostes

2005 Gen Dr. Deniz

2007 Bayrampaşa : Ben Fazla Kalmayacağım Gelin

2009 Dersimiz Atatürk Latife Hanım

2010 Pak Panter Gülizar

2012 Patlak Sokaklar: Gerzomat Mary Jane

2012 Çakallarla Dans 2 Hastasıyız Dede Leyla Şekerci

2016 Dedemin Fişi Pervin

DOĞA RUTKAY'IN PROGRAMLARI

2000 50 Dakika

2002 Vaziyetler

2004 Passaparola

2004 Yaz Zamanı

2006 Işın Show

2005 Ceyhun Yılmaz Show

2005 Dikkat Şahan Çıkabilir

2008 Disko Kralı

2008 Doğayla Gece Yarısı

2008 Eğlence Pazarı

2013 Güldür Güldür

2015 Buyur Burdan Bak `

2017 Doğa Rutkay'la Her Şey Bu Masada

DOĞA RUTKAY EVLİ Mİ? DOĞA RUTKAY KİMİNLE EVLİ?

Doğa Rutkay, Kerimcan Kamal ile evlidir. Çiftin ikiz çocukları vardır...

DOĞA RUTKAY'IN EŞİ KERİMCAN KAMAL KİMDİR?

Kerimcan Kamal, 1971 yılında dünyaya gelmiştir. Televizyoncu, gazeteci ve yazar Kerimcan Kamal ilk olarak Kanal D ve Star Tv ekranlarında yer almıştır. Daha sonra Kanaltürk’ün kuruluşunda yer almış, Skyturk 360’ta Zuppe isimli sohbet programını sunmuştur.

2014 yılında oyuncu, tiyatrocu Doğa Rutkay ile evlenen Kerimcan Kamal Güzel Kaybedenler isimli bir kitaba imzasını atmıştır. Kerimcan Kamal Çeşme’de bir butik işletmeye başlamıştır.

Kerimcan Kamal, 1971 yılında dünyaya gelmiştir. Televizyoncu, gazeteci ve yazar Kerimcan Kamal ilk olarak Kanal D ve Star Tv ekranlarında yer almıştır. Daha sonra Kanaltürk’ün kuruluşunda yer almış, Skyturk 360’ta Zuppe isimli sohbet programını sunmuştur.

2014 yılında oyuncu, tiyatrocu Doğa Rutkay ile evlenen Kerimcan Kamal Güzel Kaybedenler isimli bir kitaba imzasını atmıştır. Kerimcan Kamal Çeşme’de bir butik işletmeye başlamıştır.

DOĞA RUTKAY'IN İKİZLERİNİN ADI NE?

Doğa Rutkay'ın ikiz çocuklarından birin adı Piraye, diğerinin adı ise Rutkay Kerim'dir.

KERİMCAN KAMAL, BEBEKLERİNİN DÜNYAYA GELDİĞİNİ INTAGRAM HESABINDAN BÖYLE DUYURMUŞTU

DOĞA RUTKAY'IN BABASI RUTKAY AZİZ KİMDİR?

Asıl adı Ünal Aziz Rutkay' dır. Rutkay Aziz 1947 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası Fikri Rutkay'dır. İstanbul Karaköy'de bulunan Avusturya Lisesi 'nden mezun olmuştur. Avusturya Lisesi 'nde soyadları adlardan önce okunduğu için ismi "Rutkay Aziz" olarak söylenegelmiştir. Öğrenimini Galatasaray Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi' nden mezun olarak tamamladı.

Tiyatroya lisede öğrenim gördüğü yıllarda başladı. Muhsin Ertuğrul yönetimindeki LCC tiyatro okulunda tiyatro eğitimi aldı. İlk tecrübe deneyimini Peter Weiss'ın "Marat-Sade" oyunundaki "Marat" rolüyle yaşadı.

Tiyatro hayatına 1971 yılından itibaren Ankara Sanat Tiyatrosu'nda devam etti. 1973 yılında yine bu tiyatroda sanat yönetmenliği ve yönetmenlik yapmaya başladı. İlk sinema deneyimini 1987 yılında "Yer Demir Gök Bakır" filmiyle yaşadı. Ziya Öztan' ın yönettiği hem sinemada hem de televizyonda dizi halinde yayınlanan "Cumhuriyet" filminde Mustafa Kemal ATATÜRK rolünü oynadı.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın başkanıdır.

Rutkay Aziz, Nuran Duru ile evlendi, 1983 yılında boşandılar. Doğa Rutkay (d. 30 Ekim 1978) adında bir kızı var.

Rutkay Aziz kızıyla beraber banka reklam filmlerinde oynadı.

Ödülleri :

48. Altın Portakal Film Festivali Sanatta Sosyal Sorumluluk Ödülü

Evler Evler adlı oyun ile En İyi Erkek Oyuncu ödülü

Sis filmiyle Türkiye Sinema Yazarları Derneği En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

Yönettiği oyunlar :

Jan Dark Davası : (Bertolt Brecht)

Pazar Keyfi : (G. Mitchelle)

Ay,Carmela! : (Jose Sanches Sinisterra)

Yer Demir Gök Bakır : (Yaşar Kemal)

Yolcu : (Nazım Hikmet)

Mefisto :(Klaus Mann)

Sacco ile Vanzetti : (Howard Fast)

Sonuncular : (Maksim Gorki)

Silahşörün Gölgesi : (Sean O'Casey)

Bir Halk Düşmanı : (Henrik İbsen)

Bir Ceza Avukatının Anıları : (Faruk Eren)

Galile'nin Yaşamı : (Bertolt Brecht)

[Güneyli Bayan]] : (Bilgesu Eerenus)

Rumuz Goncagül : (Oktay Arayıcı)

Sınırda : (Muzaffer İzgü)

Oyun Nasıl Oynanmalı : (Vasıf Öngören)

Tak-Tik : (Bertolt Brecht)

Sakıncalı Piyade : (Ugur Mumcu)

Zengin Mutfağı : (Vasıf Öngören)

Komün Günleri : (Bertolt Brecht)

Nereye Payidar : (Bilgesu Erenus)

Ana : (Maksim Gorki)

El Kapısı (Bilgesu Erenus)

403.Kilometre : (İsmet Kküntay)

Tiyatro oyunları :

Silahşörün Gölgesi : (Sean O'Casey)

Bir Halk Düşmanı : (Henrik İbsen)

Galile'nin Yaşamı : (Bertolt Brecht)

[Güneyli Bayan]] : (Bilgesu Eerenus)

Küçük Adam N'oldu Sana : (Hans Fallada)

Rumuz Goncagül : (Oktay Arayıcı)

Hikaye-I Mahmud Betreddin : (Mehmet Akan)

Ferhat İle Şirin : (Nazım Hikmet)

Oyun Nasıl Oynanmalı : (Vasıf Öngören)

Tak-Tik : (Bertolt Brecht)

Sakıncalı Piyade : (Ugur Mumcu)

Komün Günleri : (Bertolt Brecht)

Dimitrof : (Hedda Zinner)

Ana : (Maksim Gorki)

El Kapısı (Bilgesu Erenus)

403.Kilometre : (İsmet Kküntay)

Evler Evler : (İsmet Kküntay)

Hitler Rejiminin Korku ve Sefaleti : (Bertolt Brecht)

Sait Hopsait : (Aziz Nesin)

Nafile Dünya : (Oktay Arayıcı)

Filmleri :

1987 - Yer Demir Gök Bakır

1988 - Sis

1988 - Ada

1989 - Cahide

1989 - Ölü Bir Deniz

1990 - Gizli Yüz

1992 - Piano Piano Bacaksız

1994 - Kurtuluş

1998 - Cumhuriyet

1999 - Duruşma

2002 - Kemal' in Askerleri

2002 - Gülüm

2004 - Halk Düşmanı

2008 - Vesaire Vesaire

Televizyon Dizileri :

1989 - Geçmiş Bahar Mimozaları

1989 - Bizimkiler

1989 - Yunus Emre

1994 - Yazlıkçılar

1996 - Tutku

1996 - Gözlerinde Son Gece

2001 - Savunma

2002 - Herşey Aşk İçin

2002 - Yaz Gülü

2003 - Hayat Bilgisi

2004 - İstanbul Şahidimdir

2004 - Aşkın Mucizeleri

2004 – 2007 - Avrupa Yakası

2004 - Halk Düşmanı

2007 - Şölen

2008 - Gurbet Kuşları