Doğa severler Adnan Menderes Bulvarında buluşuyor

"Doğa olmadan spor olmaz" sloganıyla sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiren Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, bir spor giyim mağazası ile doğa severleri 21 Eylül Cumartesi günü Adnan Menderes Bulvarında gerçekleştirilecek doğa temizliğine davet etti.

"Dünya Temizlik Günü" nedeniyle Büyükşehir Belediyesi desteği ile gerçekleştirilecek etkinlikte; doğa severler çevre temizliği yapacak. Toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla yapılacak çevre temizliğine tüm doğa ve spor severler davet edildi.

Doğa severler 21 Eylül Cumartesi günü saat 09.30'da Optimum önünde toplanarak otobüsle Adnan Menderes Bulvarına hareket edecek.

Kaynak: İHA