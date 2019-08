Doğa turizminin cazibe merkezi Taşyaran Vadisi’nde bayram sakinliği

Uşak'ın doğa harikası zenginliklerinden biri olan Taşyaran Vadisi'nde diğer zamanların aksine Kurban Bayramı'nda sakinlik hakimdi.

Uşak il sınırları içerisinde bulunan, eşsiz manzarası ile yıl boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği saklı cennet Taşyaran Vadisi'nin Kurban Bayramı'nda diğer zamanların aksine boş kaldığı gözlemlendi.

Uşak Valiliği'nin girişimleriyle doğa turizmine kazandırılan Taşyaran Vadisi İmren deresinin, nadir görülen sert kayaçlarının bin yıl aşınmasıyla oluşan doğa harikası, büyük bir fay kırığı sonrasında suyun ve rüzgarın kayalarda oluşturduğu doğal güzelliklerden oluşuyor. Vadinin 57 hektarlık alanında 3 milyonluk yatırım yapılarak, Uşak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce yeniden şekillendirildi. Bu iyileştirmeden sonra vadi, Uşak turizmine büyük katkı sağladı.

Yılın her mevsiminde, günün her saatinde ayrı güzellikler sunan vadinin her bakış noktasının ayrı bir fotoğraf karesi görünümünde olmasının yanı sıra, 178 basamaklı merdivenden inince görülen eşsiz güzellikler görenleri adeta büyülüyor.

