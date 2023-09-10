Doğa tutkunları Karagöz Şenlikleri’nde buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Orhaneli Belediyesi tarafından düzenlenen "Karagöz Şenlikleri Kamp, Karavan ve Rafting Festivali', adrenalin tutkunlarını doğada buluşturdu.

Bursa'nın sahip olduğu turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek adına önemli projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin tanıtımını sağlayan organizasyonlara katkı sunmaya da devam ediyor. Orhaneli Belediyesi tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen "Karagöz Şenlikleri Kamp, Karavan ve Rafting Festivali', doğa ve adrenalin tutkunlarını bir kez daha buluşturdu. Üç gün süren festival, Orhaneli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde renkli programlara ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen kamp ve karavancılar, Uludağ'ın güney yamaçlarındaki çam ormanı içindeki alana yerleşerek eşsiz manzaranın keyfini çıkardı. Sosyal medya fenomenleri Bahar Çatık, Taylan Erler, Gökhan Yıkılkan, Gezmek Bizden Sorulur, Erkin Yeşil'in katılımıyla söyleşilerin yapıldığı festivalde, Menteşeli Cengiz, Ali Çakar, Merve Özbey, Oğuzhan Koç ve Mustafa Ceceli konserleriyle de coşku doruğa çıktı. Katılımcılar, doğa yürüyüşü, oyun aktiviteleri, rafting bileti ödüllü bilgi yarışması, rahvan at yarışları, Sadağı Kanyonu gezisi, rafting programı gibi çeşitli etkinliklerle de unutulmaz anlar yaşadı. Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve Keles bölgelerinde yetiştirilen tarım ürünlerinin de tanıtıldığı "Tarım ve Gıda Ürünleri Pazarı'nın da kurulduğu şenlikte, doğa tutkunları yemek ve içecek ihtiyaçlarını organik ürünlerle temin etme imkanı buldu.

"Turizme odaklanmış durumdayız"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş beraberinde Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz ve siyasi partilerin temsilcileriyle birlikte festival alanını gezerek katılımcılarla sohbet etti.

Tarihi kökleriyle ve coğrafi güzellikleriyle Bursa'nın gözde ilçelerinden olan Orhaneli'nin kurtuluşunu da kutladıklarını belirten Başkan Alinur Aktaş, ilçenin kurtuluşunu kutlamak, tarihi dönemini hatırlamak ve birlikte olmak için bir araya geldiklerini ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin emaneti en iyi şekilde korumayı kendimize şiar edindiğini dile getiren Başkan Aktaş, Orhaneli'nin tarım ve eko-turizm potansiyellerini daha fazla ön plana çıkarmak için çalıştıklarını anlattı. Dağ ilçelerinin tamamının doğa turizmi için büyük bir hazine olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, "Bu sebeple turizm alanında önemli yatırımlar yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Orhaneli Belediyesi tarafından Türkiye'nin en önemli rafting parkurunu ilçemize kazandırdık. Karagöz mesire alanını ilçe turizmine kazandırmak için de önemli bir mesai harcadık. Doğayla iç içe bir ortamda tatil imkânı sunan projemizle Karagöz mesire alanı cazibe merkezi haline geliyor. 3 katlı 712 metrekare kapalı alanı, 1200 metrekare bahçesi olan restoran, 134 metrekarelik iki katlı misafir evi, 40'ar metrekarelik 10 adet ve 50'şer metrekarelik 5 adet olmak üzere toplam 15 adet bungalov ev kazandırdık. Bizler turizm konusuna odaklanmış durumdayız. İlçemize Türkiye'ye örnek olacak bir gençlik kampı da kazandırıyoruz. Gölcük Yaylası'nda 68 bin 500 metrekarelik alanda doğayla iç içe tasarladığımız kamp alanını, dört mevsim konaklamalı, spor ve etkinlik alanları mevcut şekilde planladık. Gençlerimiz için özel futbol, voleybol, basketbol sahaları, seminer ve etkinlik salonları ve konaklama için bungalov evler tasarladık" dedi.

Buralarda düzenlenecek faaliyetlerin ilçe ekonomisine önemli bir değer katacağını belirten Başkan Aktaş, tarım konusunda da Orhaneli halkına destek olmaya devam ettiklerini ifade etti. Çiftçilere yönelik fidan dağıtımından ekipman desteğine kadar her türlü projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Geleceğe dair büyük hayaller kuruyoruz. Bu hayalleri gerçekleştirmek, Orhaneli'yi daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir ve daha mutlu bir ilçe haline getirmek için el ele vermeye ve birlikte çalışmaya devam etmeliyiz. Orhaneli'nin Kurtuluşu'nun 101. yıldönümünü kutluyor, düzenlenen etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)