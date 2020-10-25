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Doğaç Yıldız kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Doğaç Yıldız kimdir? Yasak Elma'da Yigit rolündeki performansıyla izleyenlerin dikkatini çeken ünlü oyuncu ile ilgili internette arama yapılmaya başlandı. Peki Doğaç Yıldız kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar.

Doğaç Yıldız kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Doğaç Yıldız kimdir? FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da Yigit rolündeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Doğaç Yıldız ile ilgili internette arama yapılmaya başlandı. Peki Doğaç Yıldız kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

DOĞAÇ YILDIZ KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Doğaç Yıldız, 1991 yılında İstanbul'da doğdu.

Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Genç oyuncu ekran oyunculuğuna 10 yaşındayken, Türkan Şoray ve Haluk Bilginer'in başrollerinde yer aldığı 'Tatlı Hayat' ile başladı.

'İki Aile' dizisindeki Efe karakteriyle tanınan Yıldız, 'Muhteşem Yüzyıl Kösem'de Şehzade Kasım'a hayat verdi. Son olarak 'İyi Oyun'la sinemaseverlerin karşısına çıkan oyuncunun rol aldığı uluslararası film 'I Am You', dünya prömiyerini Roma Film Festivali'nde yaptı. Tiyatro sahnesindeki performansıyla da beğeni toplayan genç oyuncu, 'Woyzeck' adlı oyunundaki performansıyla 2015-2016 Ekin Yazın Dostları Ödülleri'nde 'En İyi Genç Yetenek' ödülüne layık görüldü. Doğaç Yıldız, 'Yasak Elma'da ise Yiğit karakterine hayat veriyor.

DOĞAÇ YILDIZ SON HALİ

Doğaç Yıldız, ilk bölümü 12 Haziran 2006'da yayınlanan 'İki Aile' dizisindeki Efe karakteriyle tanınmıştır.

Doğaç Yıldız kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Doğaç Yıldız kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Doğaç Yıldız, şu an Yasak Elma dizisinde oynamaktadır.

Doğaç Yıldız kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Doğaç Yıldız kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Berkem Temizel
Gece Editörü


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