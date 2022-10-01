Doğal Gaz Acil Müdahale Personeli Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Doğal Gaz Acil Müdahale Personeli görev tanımı nedir, Doğal Gaz Acil Müdahale Personeli ne iş yapar, Doğal Gaz Acil Müdahale Personeli olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Doğal Gaz Acil Müdahale Personeli mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Doğal Gaz Acil Müdahale Personeli Tanımı;

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Doğal Gaz Acil Müdahale Personeli Maaşı Ne Kadar? 2022 Doğal Gaz Acil Müdahale Personeli Maaşları

Doğal Gaz Acil Müdahale Personeli maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Doğal Gaz Acil Müdahale Personeli maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Doğal Gaz Acil Müdahale Personeli iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7126.27

Meslek Adı :

Doğal Gaz Acil Müdahale Personeli

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Su Ve Boru Tesisatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Doğal gaz ihbarlarına en kısa sürede müdahale etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Görev ve İşlem Basamakları :

Doğal Gaz Acil Müdahale Personeli; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak, b) Çevre güvenlik önlemlerini almak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d) İş organizasyonu yapmak,

e) Çalışma kayıtlarını tutmak,

f) İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak,

g) Doğal gaz ihbarlarına müdahale etmek,

h) İhbar kayıtlarını almak,

i) İhbar mahalline hareket etmek,

j) İhbar tipini tespit etmek,

k) Problemi lokalize etmek,

l) Problemi çözmek, m) Sayaç sökme-takma işlemini yapmak,

n) Gaz kesme-açma işlemini yapmak,

o) Servis regülatörü sökme - takma işlemlerini yapmak,

p) Uyarı levha montajlarını yapmak,

q) Kazı kontrollerini yapmak,

r) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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