Doğal Gaz Altyapı Yapım ve Kontrol Personeli Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Doğal Gaz Altyapı Yapım ve Kontrol Personeli görev tanımı nedir, Doğal Gaz Altyapı Yapım ve Kontrol Personeli ne iş yapar, Doğal Gaz Altyapı Yapım ve Kontrol Personeli olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Doğal Gaz Altyapı Yapım ve Kontrol Personeli mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Doğal Gaz Altyapı Yapım ve Kontrol Personeli Tanımı;

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Doğal Gaz Altyapı Yapım ve Kontrol Personeli Maaşı Ne Kadar? 2022 Doğal Gaz Altyapı Yapım ve Kontrol Personeli Maaşları

Doğal Gaz Altyapı Yapım ve Kontrol Personeli maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Doğal Gaz Altyapı Yapım ve Kontrol Personeli maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Doğal Gaz Altyapı Yapım ve Kontrol Personeli iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7126.21

Meslek Adı :

Doğal Gaz Altyapı Yapım ve Kontrol Personeli

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Su Ve Boru Tesisatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Doğal Gaz altyapı işleri ile ilgili iş organizasyonu yapan, işe başlama ruhsat ve izinleri ile personel çalışma sertifikalarını takip eden, boru kanalı açma ve hafriyat işlerini yapan, boruluma ve kaynak, geri dolgu, test ve işletmeye alma işlemlerini yaptıran ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Doğal Gaz Altyapı Yapım ve Kontrol Personeli , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak,

b) Çevre güvenlik önlemlerini almak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d) İş organizasyonu yapmak,

e) İşe başlama ruhsat ve izinleri ile personel çalışma sertifikalarının takibini yapmak,

f) Personel çalışma sertifikalarını kontrol etmek,

g) Boru kanalı açma ve hafriyat işlerini yapmak,

h) Güzergah tespiti yapmak,

i) Boru kanalının açılmasını sağlamak,

j) Kazı ve hafriyat işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

k) Borulama ve kaynak işlemlerini yaptırmak,

l) Boru döşemesi/serimi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

m) Çelik kaynak işlemlerini kontrol etmek,

n) Yalıtım ve detektör kontrolünün yapılmasını sağlamak,

o) Polietilen kaynak işlemlerini kontrol etmek,

p) Servis hattı işlemlerini kontrol etmek,

q) Geri dolgu imlemlerinin yapılmasını sağlamak,

r) Harita alım işlemlerini kontrol etmek,

s) Dolgu işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

t) Kaplama işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

u) Test ve işletmeye alma işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

v) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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