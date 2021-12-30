Doğal gaz faturalarında yeni döneme girildi! Fiyatlandırmalara iklim tarifesi uygulanacak!​​​​​​​

Geçtiğimiz günlerde alınan kararla, TRT ve enerji fonu kesintilerinin elektrik faturalarından kaldırıldığı belirtilmişti.

Ardından elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçileceği ifade edilmişti. Şimdi ise benzer bir model doğal gaz faturalarında da uygulanacak.

YENİ YILDAN SONRA MECLİSE GELİYOR

Yılbaşından sonra Meclis gündemine alınacak olan doğal gazda kademeli tarife sistemi, elektrikte yapılan uygulamadan farklı olacak. AK Parti yöneticilerinin Enerji Bakanlığı ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin temsilcileri ile yaptığı toplantılarda da doğal gazdaki tarife uygulamasına ilişkin, her bölge için farklı tarife uygulanması görüşü gündeme geldi. Elektrikte tüm Türkiye'de belli bir tüketim bedelinden sonra farklı fiyat uygulanması öngörülmüştü. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, doğal gazda ise faturalandırma bölgeye ve iklim şartlarına göre yapılacak. Bu konuda Enerji Bakanlığı ile doğal gaz dağıtım şirketlerinin yapacağı teknik çalışma sonucunda, bölge bölge nasıl bir kademelendirme yapılacağı belirlenecek.

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İLLERE GÖRE FARKLI TARİFE

AK Parti kaynakları "Kars’ta bir ayda tüketilen doğal gaz, Antalya’da belki de bir yılda tüketilmiyordur. Bütün iller için ilk kademeyi örneğin 100 birim olarak belirlerseniz, kışı hafif geçiren yerler hep düşük kademeden fatura ödeyecektir. Çünkü doğudaki bir ilde tüketilen doğal gaz ile Akdeniz’deki tüketim aynı olmayacaktır. Adana'da oturan biri doğudaki bir ilden çok daha az tüketecek ve tüketim miktarı az olacağı için sürekli düşük kademeden ödeme yapacaktır. Bu adaletsizliğe yol açar" değerlendirmesini yaptı.

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Yapılan çalışma ile Türkiye'nin Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır veya Sivas gibi soğuk bölgelerindeki tüketim miktarına uygulanacak kademeli tarife ile Antalya, İzmir veya Adana gibi kış şartlarının daha hafif geçtiği illerde geçerli olacak kademeli tarife farklı olacak.