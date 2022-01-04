Doğal gaz faturasını düşürmenin en etkili yolları belli oldu! Uzman isim tek tek anlattı! Bu tavsiyelere uyarsanız 500 TL'lik fatura 200 TL'ye düşebilir
Doğal gaz faturasını düşürmenin en etkili yolları belli oldu! Uzman isim tek tek anlattı! Bu tavsiyelere uyarsanız 500 TL'lik fatura 200 TL'ye düşebilir
Doğal gaza gelen yüzde 25'lik zammın ardından vatandaşlar tasarruf etmenin yollarını arıyor. Bu kapsamda İGDAŞ Makine Mühendisi Sabri Doğan, vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulunarak doğal gaz faturalarının daha az gelmesi için yapılması gerekenleri tek tek anlattı.