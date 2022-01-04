Doğal gaz faturasını düşürmenin en etkili yolları belli oldu! Uzman isim tek tek anlattı! Bu tavsiyelere uyarsanız 500 TL'lik fatura 200 TL'ye düşebilir Doğal gaza gelen yüzde 25'lik zammın ardından vatandaşlar tasarruf etmenin yollarını arıyor. Bu kapsamda İGDAŞ Makine Mühendisi Sabri Doğan, vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulunarak doğal gaz faturalarının daha az gelmesi için yapılması gerekenleri tek tek anlattı.

1 12 Türkiye'de yeni yılın ilk günlerinde meskenlerdeki doğal gaz ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldı. Söz konusu zammın ardından vatandaşlar tasarruf yapmaya başladı. Peki doğal gaz faturalarının daha az gelmesi için neler yapılabilir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım A.Ş,'de Makine Mühendisi olan Sabri Doğan anlattı.