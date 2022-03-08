Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi Maaşları

Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi maaşı ortalama olarak aylık 7650_TL'dir. En düşük Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi maaşı 6350_TL, En yüksek ise 8950_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8182.08

Meslek Adı :

Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Buhar Makinesi Ve Kazan (Boyler) Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Doğal Gaz yakıtlı kazan yakma, çalıştırma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Isıtma işlemi öncesi şartelleri açmak,

b) Doğal gaz kazanını yakmak,

c) Suyun ısınmasını sağlamak,

d) Gün içerisinde su kaçağı olup olmadığını kontrol etmek, varsa gidermek,

e) Suyun basıncını kontrol ederek önlem almak,

f) Gün içerisinde devir daim pompalarının kontrolünü yapmak,

g) Kullanım ihtiyacı bittiğinde sistemi otomatik veya manuel olarak durdurmak,

h) Sistemin normal seyrinde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ve bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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