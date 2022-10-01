Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı görev tanımı nedir, Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı ne iş yapar, Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Tanımı;

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Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Maaşları

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7212.42

Meslek Adı :

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, tesisatın kaynak yöntemini belirleyen, kaynak işlemini ve testlerini yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kaynak yapılacak borunun ağız kısmını keserek düzeltmek,

b) Skyper ile maşon boyunu pürüzsüz hale gelinceye kadar temizlemek,

c) Maşonları her iki borunun ağız kısmına takmak,

d) Boru uçlarındaki maşonları elektro füzyon makinesine bağlamak,

e) Maşon üzerinde belirtilen volt ve kaynak süresine göre, elektro füzyon makinesine değerleri girmek yada maşon üzerindeki barkodu okutmak,

f) Elektro füzyon makinesini çalıştırmak, maşon üzerindeki pimleri kontrol etmek ve zamanında makineyi kapatmak,

g) Maşon üzerinde belirtilen soğuma süresi göz önünde bulundurularak soğumasını sağlamak,

h) Kullanılan makine ve ekipmanların bakım ve temizliğini yapmak, i) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

j) İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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