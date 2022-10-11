Doğal Gaz Sayacı İmalat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Doğal Gaz Sayacı İmalat İşçisi görev tanımı nedir, Doğal Gaz Sayacı İmalat İşçisi ne iş yapar, Doğal Gaz Sayacı İmalat İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Doğal Gaz Sayacı İmalat İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Doğal Gaz Sayacı İmalat İşçisi Tanımı;

__

Doğal Gaz Sayacı İmalat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Doğal Gaz Sayacı İmalat İşçisi Maaşları

Doğal Gaz Sayacı İmalat İşçisi maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Doğal Gaz Sayacı İmalat İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Doğal Gaz Sayacı İmalat İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8212.27

Meslek Adı :

Doğal Gaz Sayacı İmalat İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar Meslek Grubu :

Montajcılar Meslek Birim Grubu :

Elektrikli Ve Elektronik Ekipman Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Doğal gaz sayaçlarının montaj ve montaj kontrol işlemleri, lebleme işlemi, test ve kalibrasyon işlemi, kontrol işlemi ve paketleme işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Doğal Gaz Sayacı İmalat İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Diyafram keçesi hazırlama ve kaçak testi yapmak,

b) İç gövde-diyafram montajı (ultrasonik kaynak) ve kaçak testi yapmak,

c) İç gövde kapak montajı (silikon, ultrasonik kaynak) yapmak,

d) gaz çıkış adaptörü montajı, seperatör montajı (silikonlama) ve

e) rotor kaçak testi, metal gövde montajı (silikonlama-pres) ve kaçak testi yapmak,

f) Bakalit malzemeden basılan parçaların fırınlanması ve leblenmesini yapmak,

g) Montaj ve rodajlama prosesleri biten sayaçların, istenen değerlere uygun olarak testlerinin yapmak, çıkan sonuçlara göre, uygun kalibrasyon dişlilerinin ve numaratör komplesinin montajını yapmak,

h) Görsel kontrol ve doğrulama deneylerini yapmak.

i) Montajı ve testi tamamlanan ürünlerin etiketleme, kodlama ve ambalajlamalarını yapmak,

j) Kullanılan makine ve ekipmanların günlük, haftalık, aylık bakımlarını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir. E/160301

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?