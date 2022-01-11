Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vatandaşa doğal gaz yardımı yapılacağı yönündeki açıklamalarının ardından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'tan tarih geldi. Peki, Doğal gaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, nereye başvurulur 2022? Doğal gaz yardımı kimlere verilecek? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...

DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NEREYE BAŞVURULUR 2022?

Doğal gaz desteğinin verileceği tarih dört gözle beklenirken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'tan yeni bir açıklama geldi. Yanık, "Programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde çalışmamız gerekiyor. İnşallah mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor. Hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlara katkısı açısından doğal gaz desteğinde çalışıyoruz inşallah." ifadelerini kullanarak, desteğin 2022 mart ayı sağlanacağını açıkladı.

"Nereye başvuracağız?" sorusunu merak edenler için Bakan Derya Yanık, ''Sağladığımız kömür yardımı kadar doğal gaz desteği sağlamış olacağız. Evinde doğal gaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğal gaz ücretine yardımcı olacağız. Normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduk. Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZ YARDIMI KİMLERE VERİLECEK 2022?

Doğal gaz desteğinin ihtiyaç sahibi aileler için getirileceğini belirten Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerin bu ihtiyacının giderilmesinde hem çevreye katkısı hem de daha kolay ve erişilebilir bir ısınma aracı olması açısından kömür için verdiğimiz sosyal yardımı doğalgaz için de vereceğiz." ifadelerine yer verdi.

DOĞALGAZ YARDIMI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğal gaz yardımı ile ilgili, "Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımlarının yeni yıl ile birlikte, altını şimdi çiziyorum, doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini sizlerle paylaşmak istiyorum.'' ifadelerine yer verdi.