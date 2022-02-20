Doğal ve Yapay Taş Kaplamacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Doğal ve Yapay Taş Kaplamacısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Doğal ve Yapay Taş Kaplamacısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Doğal ve Yapay Taş Kaplamacısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Doğal ve Yapay Taş Kaplamacısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Doğal ve Yapay Taş Kaplamacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Doğal ve Yapay Taş Kaplamacısı Maaşları

Doğal ve Yapay Taş Kaplamacısı maaşı ortalama olarak aylık 9450_TL'dir. En düşük Doğal ve Yapay Taş Kaplamacısı maaşı 8150_TL, En yüksek ise 10750_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Doğal ve Yapay Taş Kaplamacısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7122.11

Meslek Adı :

Doğal ve Yapay Taş Kaplamacısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Yer Ve Duvar Döşemecileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, uygulama öncesi hazırlık ve kontrolleri yapan, harçlı, yapıştırma harçlı ve/veya mekanik yöntemlerle veya harçsız olarak duvara ve/veya tabana doğal ve yapay taş (mermer, granit, traverten, andezit, bazalt gibi doğal yapı taşları ile yer karosu ve kilitli beton parke taşı vb.) kaplama işlemlerini gerçekleştiren, kaplama sonrası işlemleri yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Doğal ve Yapay Taş Kaplamacısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,

b) Uygulama öncesi hazırlık ve yüzey kontrolü yapmak,

c) Noktasal montaj ile doğal veya yapay taş kaplaması yapmak,

d) Profilli montaj ile doğal veya yapay taş kaplaması yapmak,

e) Yapıştırma harcı ile doğal veya yapay taş kaplaması yapmak,

f) Tabana doğal veya yapay taş kaplaması yapmak,

g) Uygulama öncesi hazırlık ve yüzey kontrolü yapmak,

h) Tabana harç /yapıştırma harcı ile doğal veya yapay taş kaplaması yapmak,

i) Tabana harçsız doğal veya yapay taş kaplaması yapmak, j) Doğal veya yapay taş kaplamalarda derz dolgusu yapmak,

k) Basamaklara doğal veya yapay taş kaplaması yapmak,

l) Basamaklara harç/yapıştırma harcı ile doğal veya yapay taş kaplaması yapmak,

m) Uygulama sonrası derz dolgusu ve kontrolleri yapmak,

n) Mozaik karo uygulaması yapmak / mozaik karo döşemek, o) Yapıştırma harcı ile mozaik döşemesi yapmak,

p) Uygulama sonrası derz dolgusu ve kontrolleri yapmak,

q) Uygulama sonrası derz dolgusu ve kontrolleri yapmak,

r) Kaplama sonrası işlemleri yapmak,

s) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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