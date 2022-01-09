Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara verdiği doğal gaz müjdesine ilişkin açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, tarih verdi. Peki Doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? | Kimlere verilecek? | Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara verdiği doğal gaz müjdesine ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vatandaşlara kömür desteği, doğal gaz faturası desteği olarak da verilebilecek." sözlerini anımsatan Bakan Yanık, yaptığı açıklamada "Programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde çalışmamız gerekiyor. İnşallah mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor. Hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlara katkısı açısından doğal gaz desteğinde çalışıyoruz inşallah." ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZ YARDIMI KİMLERE VERİLECEK? | DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, daha önce yaptığı açıklamada, ''Sağladığımız kömür yardımı kadar doğal gaz desteği sağlamış olacağız. Evinde doğal gaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğal gaz ücretine yardımcı olacağız. Normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduk. Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız”sözleriyle vatandaşları bilgilendirmişti.

Başvuruya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

DOĞALGAZ YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?

Bakan Yanık, uygulamaya geçtiğinde bu yardımların, diğerleri gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve e-Devlet aracılığıyla yapılacağını bildirdi.

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