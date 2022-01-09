2022 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100590061Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor – Gençlerbirliği canlı izle | TRT Spor canlı izle linkiSpor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor – Beşiktaş maçı canlı izle | BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linkiSüper Loto sonuçları 9 Ocak 2022 Pazar | 09.01.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı2022 Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100210362Erken seçim olacak mı? AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklamaDoğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? | Kimlere verilecek? | Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır?Doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan Yanık'tan flaş açıklama2022 Girne Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300710179Göztepe 4 – 0 Antalyaspor | MAÇ SONUCU
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? | Kimlere verilecek? | Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır?

Doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? | Kimlere verilecek? | Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara verdiği doğal gaz müjdesine ilişkin açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, tarih verdi. Peki Doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? | Kimlere verilecek? | Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? | Kimlere verilecek? | Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara verdiği doğal gaz müjdesine ilişkin açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, tarih verdi. Peki  Doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? | Kimlere verilecek? | Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

DOĞALGAZ  DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN  YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  vatandaşlara verdiği doğal gaz müjdesine ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  "Vatandaşlara kömür desteği, doğal gaz faturası desteği olarak da verilebilecek." sözlerini anımsatan Bakan Yanık, yaptığı açıklamada "Programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde çalışmamız gerekiyor. İnşallah mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor. Hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlara katkısı açısından doğal gaz desteğinde çalışıyoruz inşallah." ifadelerini kullandı.

Doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? | Doğalgaz yardımı kimlere verilecek? | Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır?

DOĞALGAZ YARDIMI KİMLERE VERİLECEK? | DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, daha önce yaptığı açıklamada, ''Sağladığımız kömür yardımı kadar doğal gaz desteği sağlamış olacağız. Evinde doğal gaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğal gaz ücretine yardımcı olacağız. Normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduk. Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız”sözleriyle vatandaşları bilgilendirmişti.

Başvuruya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

Doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? | Doğalgaz yardımı kimlere verilecek? | Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır?

DOĞALGAZ YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?

Bakan Yanık, uygulamaya geçtiğinde bu yardımların, diğerleri gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve e-Devlet aracılığıyla yapılacağını bildirdi. 

e-Devlet'e giriş yapmak için tıklayınız.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT