Doğalgaz faturalarından yaka silkenlere müjde! Dev indirim geldi: O tarihten itibaren eski faturadan eser kalmayacak!

Doğalgaz faturalarından dert yananlara müjde! Fiyatlar dibi gördü. İşte indirimle ilgili detaylar...

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Doğalgaz faturalarından yaka silkenlere müjde! Dev indirim geldi: O tarihten itibaren eski faturadan eser kalmayacak!

Nisan ayı ile birlikte doğalgaz fiyatlarındaki indirimler, BOTAŞ internet sitesinde güncellenen tarifelerle resmen yürürlüğe girdi. Sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifelerde yapılan indirimlerle birlikte, doğalgaz fiyatlarındaki düşüş tüm sektörler için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Mesken aboneleri için sabit kalacak tarifeler, tüketicilere daha ekonomik bir kullanım sunuyor.

doğalgaz

Son zamanlarda yüksek doğalgaz faturalarıyla karşı karşıya kalan tüketiciler için sevindirici haber geldi. BOTAŞ, nisan ayı itibariyle doğalgaz fiyatlarında indirime gideceğini açıkladı. Bu indirim kapsamında mesken abonelerinin tarifesi sabit kalacakken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapılacak. Doğalgaz faturalarından yaka silmek isteyen tüketiciler, bu indirim sayesinde rahat bir nefes alacak.

BOTAŞ'ın nisan ayı doğalgaz tarifelerine göre, konut tüketicilerinin gaz dağıtım şirketlerinden alacakları 1000 metreküp doğalgaz için uygulanacak satış fiyatı 4 bin 80 lira olarak belirlendi. Sanayi aboneleri için ise kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira fiyat belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu. Fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor. Bu indirimle birlikte, doğalgaz faturaları özellikle sanayi sektöründe işletme maliyetlerini azaltarak sektöre önemli bir destek sağlamış olacak.

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