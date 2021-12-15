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  3. Doğalgaz keşfine dahi dil uzattı! Özgür Demirtaş, iktidarı nereden vuracağını şaşırdı, yaptığı paylaşım "pes" dedirtti!

Doğalgaz keşfine dahi dil uzattı! Özgür Demirtaş, iktidarı nereden vuracağını şaşırdı, yaptığı paylaşım "pes" dedirtti!

Sosyal medya platformlarında iktidar karşıtı paylaşımlarıyla dikkat çeken Özgür Demirtaş, bu defa doğalgaz keşfine kadar dil uzattı. Keşfedilen doğalgazın ekonomiye faydası olmayacağını savunan Demirtaş, eleştirilerin odağı oldu.

Doğalgaz keşfine dahi dil uzattı! Özgür Demirtaş, iktidarı nereden vuracağını şaşırdı, yaptığı paylaşım "pes" dedirtti!

Özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla, türlü akıl oyunlarına başvuran Özgür Demirtaş, iktidar karşıtı paylaşım yapmaya doymamış olacak ki, doğalgaz keşfine dahi olumsuz yorumlarda bulundu. Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusunda keşfedilen 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomiye fayda sağlamayacağını belirten Demirtaş, 'Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela'da, bir bidon petrol, bir tane damak çikolata bile etmiyor...'  ifadelerini paylaşarak, kamuoyunun gaz keşfine dair algısını değiştirip yönetmek istedi.

Doğalgaz keşfine dahi dil uzattı! Özgür Demirtaş, iktidarı nereden vuracağını şaşırdı, yaptığı paylaşım pes dedirtti!

TAKİPÇİLERİNDEN GELEN ELEŞTİRİLERİ DİREKT ENGELLEDİ

Özgür Demirtaş, doğalgaz keşfine kadar olumsuz yorum yapınca, takipçilerinden olumsuz eleştiri aldı. Demirtaş'ın bu düşüncesine onay vermeyen kişiler, "bu kadarı da nankörlük" "doğalgaz keşfine de laf etmezsin" gibi yorumlarda bulundu ancak, saniyeler içinde tüm eleştiriler paylaşımın altında yer alan yorum kısmında kayboldu. 

Kendisini etiketlemeden eleştirenleri dahi Twitter hesabından engelleyebilen Demirtaş'ın profesyonel ajans desteği aldığı düşünülüyor. 

Doğalgaz keşfine dahi dil uzattı! Özgür Demirtaş, iktidarı nereden vuracağını şaşırdı, yaptığı paylaşım pes dedirtti!

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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