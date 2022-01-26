Doğalgaz krizinde müjde haber! İmdada kardeş vatan Azerbaycan yetişti!

İran teknik arıza sebebiyle 20 Ocak tarihinden itibaren Türkiye'ye doğalgaz gönderimi sağlamıyor. Bu konu gündemde en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Hava şartlarından dolayı konutlardaki gaz tüketimi oldukça yükselmiş durumda. Rekor seviyelere ulaşan tüketimle beraber gaz talebi yükselmiş ve talebi karşılamak için sanayi ve doğal gaz santrallerinde kısıtlama yapılmıştı. Bu gelişmelerin sonrasında Türkiye'nin talebiyle Azerbaycan devreye girdi.

GÜNLÜK 5 MİLYON METREKÜP İLAVE GAZ

Azerbaijan Gas Supply Company, Ardahan'da bulunan Türkgözü giriş noktasından Türkiye'ye ilave gaz akışını başlattı. Günlük en yüksek 5 milyon metreküpü bulması beklenen gaz tedarikinin, kısa süre içerisinde sağlanacağı bildirildi.

TÜRKİYE'NİN BAŞVURUSUNA OLUMLU YANIT

Bugün yazılı açıklamada bulunan Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Sözcüsü İbrahim Ahmedov, Türkiye'nin gaz tedariki konusunda Azerbaycan'a müracaatta bulunduğunu belirterek, "Türkiye'nin müracaatına olumlu yanıt verildi. Mevcut olanaklar seferber edilerek Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğal gaz ihracatı talebe uygun olarak artırılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, SOCAR Enerji Ticaret AŞ, bugün Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan, şubatta günlük 4 milyon metreküp spot boru gazı ithalatı hakkı kazanmıştı.

İRAN'IN GAZI KESMESİYLE SANAYİ VE SANTRALLERDE KISITLAMAYA GİDİLMİŞTİ

İran'ın teknik arıza gerekçesiyle 20 Ocak itibarıyla Türkiye'ye gaz girişini durdurması ve hava şartlarından dolayı konut tüketiminin rekor seviyeye ulaşması nedeniyle artan talebi karşılamak için sanayi ve doğal gaz santrallerinde kısıtlamaya gidilmişti.