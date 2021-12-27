Daha önce Bakan Fatih Dönmez vatandaşın kullandığı gazın 4’te 3’ünü devletin ödediğini açıklamıştı.

Bakan Fatih Dönmez “Vatandaş 400 liralık gaz kullandıysa, bunun 100 lirasını ödüyor. Geri kalan 300 lirayı devlet karşılıyor” dedi. İhtiyaç sahiplerine doğalgaz desteği müjdesini ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık verdi. Peki, Doğalgaz yardımı kimlere yapılacak? Kimler yararlanabilir? Doğal gaz yardımına nasıl başvurulur? İşte doğalgaz yardımı hakkında güncel bilgiler...

DOĞALGAZ YARDIMI KİMLERE YAPILACAK? KİMLER YARARLANABİLİR?

Yeni yılda da ihtiyaç sahiplerine yönelik yakacak yardımlarının süreceğini belirten Yanık, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ısınma gideri olarak kömür yardımı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu yıl 1,8 milyar lira değerinde kömür yardımı yapıldı. Önümüzdeki süreçte bu yardımları doğalgaz desteğiyle sürdüreceğiz. Böylece sadece kömür değil doğalgaz desteği de sağlamış olacağız. Isınma yardımı kapsamında tüm hazırlıklar tamamlandı. Enerji Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında çalışma yapıldı. Bazı bölgelerde sadece kömürle ısınma değil doğalgaz altyapısı da söz konusu. İhtiyaç sahibi ailelerin bu ihtiyacının giderilmesinde hem çevreye katkısı hem de daha kolay ve erişilebilir bir ısınma aracı olması açısından kömür için verdiğimiz sosyal yardımı doğalgaz için de vereceğiz."

DOĞAL GAZ YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?

Bakan Yanık, uygulamaya geçtiğinde bu yardımların, diğerleri gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve e-Devlet aracılığıyla yapılacağını bildirdi.

​​​​​​​