Doğan Ailesi'nin acı günü
DOĞAN Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın ablası Hikmet Ataman, Bodrum'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
DOĞAN Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın ablası Hikmet Ataman, Bodrum'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Aydın Doğan'ın, Bodrum'da yaşayan ablası 86 yaşındaki Hikmet Ataman, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Doğan Ailesi, ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Hikmet Ataman'ın cenazesinin, İstanbul'a götürülüp, orada toprağa verileceği öğrenildi.
DHA
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