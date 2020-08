Üçüncü sezon çekimlerine başlanan Hercai'nin ekibine yeni bir oyuncunun transfer olacağı iddiası magazin gündeminde büyük etlki yarattı. Kulislerde konuşulan bu ismin kim olduğu ise merak konusuydu. İddialara göre Savaşçı dizisi ile yıldızlaşan yakışıklı oyuncu Doğan Bayraktar, Hercai ile anlaştı.

Fox Tv'de yayınlanan "Savaşçı" adlı dizide Üstçavuş Selçuk karakterini canlandıran Orhan Bayraktar başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekmişti.

İddialara göre Doğan Bayraktar "Hercai" dizisinin yeni sezon bölümlerinde yer alacak.

DOĞAN BAYRAKTAR KİMDİR?

Doğum tarihi : 08.Ağustos.1995

Doğan Bayraktar kaç yaşında : 24

Burcu : Aslan

Meslek : Dizi Oyuncusu

Doğan Bayraktar doğum yeri : İstanbul

DOĞAN BAYRAKTAR BİYOGRAFİSİ

Doğan Bayraktar, 8 Ağustos 1995 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Nişantaşı Üniversitesi’nde Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri bölümü öğrencisidir. Üniversite eğitimini sırasında Erkan Özerman’ın düzenlediği 2015 yılında Best Model of Turkey adlı modellik yarışmasına katılan Doğan Bayraktar, Second Runner seçilmiştir.

9 Nisan 2017 tarihinde Fox Tv'de oynamaya başlayan Limon Film’in yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Süleyman Çobanoğlu’nun yazdığı, yönetmenliğini Volkan Kocatürk ve Eray Koçak'ın yaptığı "Savaşçı" adlı Tv dizisinde başrollerde Berk Oktay, Murat Serezli, Yıldız Çağrı Atiksoy, Fırat Albayram, Burç Kümbetlioğlu, Bahadır Vatanoğlu, Uğur Biçer, Alican Albayrak, Hakan Dinçkol ve Doğan Bayraktar oynadı.

2017 - Savaşçı (Üstçavuş Selçuk) (TV Dizisi)