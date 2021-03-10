Son dakika | Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin yeni gelişme!

Son dakika haberi... Ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

16 Şubat Salı günü Beşiktaş, Akatlar Mahallesi'ndeki evinde yaşamını yitiren Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin hazırlanan otopsi raporunda Cüceloğlu'nun kesin ölüm nedeninin "aort yırtılmasına bağlı doğal ölüm" olduğunun belirlenmesi ve evinin çevresini gösteren güvenlik kamerası kayıtlarının incelenerek şüpheli bir duruma rastlanmaması üzerine kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Beşiktaş Akatlar Mahallesi'nde ikametinde vefat eden Mehmet Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeninin tespiti için sevk edildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca 1 Mart 2021 tarihli otopsi raporunda ölümünün "aort diseksiyonu rüptürüne bağlı kalp tamponadı" sonucu meydana geldiğinin belirtildiği, soruşturma neticesinde müteveffanın doğal yollarla vefat ettiği, vefat etmesinde herhangi bir kişinin kusurunun olmadığından soruşturulması gereken bir suç ya da suçlunun da bulunmadığından suç unsuru bulunmayan olay nedeni ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

16 Şubat Salı günü ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, İstanbul Beşiktaş'ta yaşadığı dairede ölü bulundu.

Beşiktaş Akatlar'daki evinde ölü bulunan Cüceloğlu'nun alışverişten dönen eşi, kocasının cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın derhal görevlilere bildirilmesiyle olay yerine ulaşan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin içinde ve etrafında incelemelerde bulundu.

Olay yerindeki ilk incelemede eve gelen temizlik görevlisinin Cüceloğlu'nu yerde yüzüstü gördüğü tespit edilmişti. Konuyla ilgili yapılan incelemelerde Adli Tabip hazırladığı raporda Doğan Cüceloğlu'nun Aort damarı yırtılması sonucu hayatını kaybettiğini belirlenmişti.