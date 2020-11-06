Doğan Deniz Yiğit kimdir? 31 Temmuz 2014 yılında lösemiye bağlı ani kalp durması sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in hayatını kaybetmesinin ardından bir zamanlar aşk yaşadığı Doğan Deniz Yiğit'in hayatı da merak konusu oldu. Peki Doğan Deniz Yiğit kimdir? Kaç yaşında? Eşi kim? Evli mi?

DOĞAN DENİZ YİĞİT KİMDİR?

Doğan Deniz Yiğit 16 Eylül 1989 İstanbul doğumludur. 1.94 boyundaki basketbolcu Şu anda Türkiye basketbol 2. liginde mücadele eden Beylikdüzü Basketbol İhtisas kulübünde oynamaktadır.

Doğan Deniz Yiğit bir dönem kanser tedavisi gören Murat Göğebakan'ın eşi Sema Bekmez ile yaşadığı aşkla gündeme gelmiştir.

BASKETBOL KARİYERİ

2019/2020 Türkiye

TB2 Beylikdüzü

2018/2019 Türkiye

TB2 Beylikdüzü

TB2 Söğütsen Seramik

2017/2018

TB2

Mamak Belediyesi

Türkiye

TBL

Semt77 Yalovaspor



FDK

Semt77 Yalovaspor

2016/2017

TBL

Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü

2015/2016

TBL

Sinpaş Denizli Basket

2014/2015

Türkiye

TBL

Arel Üniversitesi

2013/2014

Türkiye

TBL Arel Üniversitesi

Türkiye

TBL

İstanbul D.S.İ.

2011/2012 Türkiye

TBL

Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü

"BU NASIL DELİKANLILIK"

Murat Göğebakan kanser tedavisi görürken eşi Sema Bekmez onu terk etmişti. Sonrasında Murat Göğebakan eşi Bekmez'in kendisini Doğan Deniz Yiğit ile aldattığını dile getirmiş ve şu sözleri sarf etmişti: "Beni kanser değil, eşimin ihaneti vurdu. En çok da ben ölümle pençeleşirken o basketbolcu çocuğun eşimi ayartması dokundu. Bu nasıl bir delikanlılıktır!"

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