Doğan Deniz Yiğit kimdir? Kaç yaşında? Eşi kim? Evli mi?
Doğan Deniz Yiğit kimdir? Murat Göğabakan’ın 10 yıllık eşi Sema Bekmez ile evliyken yasak yaşadığı iddia edilen basketbolcu Doğan Deniz Yiğit'in hayatı merak konusu oldu. Peki Doğan Deniz Yiğit kimdir? Kaç yaşında? Eşi kim? Evli mi?
Doğan Deniz Yiğit kimdir? 31 Temmuz 2014 yılında lösemiye bağlı ani kalp durması sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in hayatını kaybetmesinin ardından bir zamanlar aşk yaşadığı Doğan Deniz Yiğit'in hayatı da merak konusu oldu. Peki Doğan Deniz Yiğit kimdir? Kaç yaşında? Eşi kim? Evli mi?
DOĞAN DENİZ YİĞİT KİMDİR?
Doğan Deniz Yiğit 16 Eylül 1989 İstanbul doğumludur. 1.94 boyundaki basketbolcu Şu anda Türkiye basketbol 2. liginde mücadele eden Beylikdüzü Basketbol İhtisas kulübünde oynamaktadır.
Doğan Deniz Yiğit bir dönem kanser tedavisi gören Murat Göğebakan'ın eşi Sema Bekmez ile yaşadığı aşkla gündeme gelmiştir.
BASKETBOL KARİYERİ
2019/2020 Türkiye
TB2 Beylikdüzü
2018/2019 Türkiye
TB2 Beylikdüzü
TB2 Söğütsen Seramik
2017/2018
TB2
Mamak Belediyesi
Türkiye
TBL
Semt77 Yalovaspor
FDK
Semt77 Yalovaspor
2016/2017
TBL
Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü
2015/2016
TBL
Sinpaş Denizli Basket
2014/2015
Türkiye
TBL
Arel Üniversitesi
2013/2014
Türkiye
TBL Arel Üniversitesi
Türkiye
TBL
İstanbul D.S.İ.
2011/2012 Türkiye
TBL
Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü
"BU NASIL DELİKANLILIK"
Murat Göğebakan kanser tedavisi görürken eşi Sema Bekmez onu terk etmişti. Sonrasında Murat Göğebakan eşi Bekmez'in kendisini Doğan Deniz Yiğit ile aldattığını dile getirmiş ve şu sözleri sarf etmişti: "Beni kanser değil, eşimin ihaneti vurdu. En çok da ben ölümle pençeleşirken o basketbolcu çocuğun eşimi ayartması dokundu. Bu nasıl bir delikanlılıktır!"
Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti!
Murat Göğebakan ne kanseri? Murat Göğebakan ilk eşinden neden ayrıldı?
Murat Göğebakan ölüm yıl dönümünde unutulmadı...