Doğan: "Doğru budamayla ürün kalitesi ve verimi artar"

Yüreğir Ziraat Odası (YZO) Başkanı Mehmet Akın Doğan, hasat dönemi tamamlanan erkenci narenciyede, budama işlemlerinin başladığını söyledi.

Türkiye'nin narenciye ihtiyacının 3'te birinin, Adana'daki narenciye üretiminin de yüzde 55'inin Yüreğir Ovası'nın karşıladığını belirten Başkan Doğan, "Yüreğir Ovası'nda hasat bitimiyle birlikte başlayan budama çalışmalarının havaların düzelmesiyle başladığını söyledi. Doğan, "Budama sezonu bu yıl hava şartlarının yağışlı olmasından dolayı geçen senelere göre daha geç başlıyor. Geçtiğimiz yıllarda narenciyede budama işlemine genelde Ocak-Şubat ayında başlanırdı. Ancak tabii afetler tarım alanlarını vurdu. Birkaç ayda düşmesi gereken yağış miktarı, birkaç günde düştüğünden dolayı bahçelere girmek zorlaştı. Bu yüzden budama çalışmalarına geç başlandı. Nisan sonu gibi budamalar tamamlanarak ağaçlar gelecek sezon için hazır hale getirilecek" dedi.

Narenciye ağaçlarının dış kısımları ile üstlerinin makine, ağaç içlerindeki kuru ve obur dalların ise işçiler tarafından makas ve bıçkı yardımı ile budandığını söyleyen Başkan Doğan, "Hasat bitiminde başlayan budama işlemi sayesinde ağaçlar gençleştiriliyor. Bu da bir sonraki sezon meyve kalitesini ve rekoltesini olumlu yönde etkiliyor. Budama işlemi ağaçların hava alması ve ilaçlamanın daha etkili olması bakımından da önem taşıyor. Aynı zamanda budama ile ağaçların aynı boyda kalması da sağlanmış oluyor" diye konuştu.

Başkan Doğan, meyve tutumu ve rekoltede artışında başarı sağlanabilmesi için doğru budama tekniklerinin kullanılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Kaynak: İHA