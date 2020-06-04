Doğan: "Salgın hava kalitesinin önemini açığa çıkardı"

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Adana Şube Başkanı Kenan Doğan, yaşanan Covid-19 salgınının hava kalitesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Çevre sağlığına yatırım ve önleyici tedbirin aslında tüm canlı yaşamının sağlığına yönelik yapılmış olarak değerlendirilmesi gerekmektedir" dedi.

Doğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, artan nüfus ve gelişen teknolojilere ayak uydurmak istenirken, tüketim alışkanlıklarının değiştiğini buna paralel olarak bölgede de, çevre sorunlarının her geçen gün çeşitlilik gösterip arttığına dikkat çekti.

Salgın döneminde çevrenin ve çevre sağlığının daha da öncelendiğine dikkat çeken Doğan şöyle devam etti:

"Halk sağlığını ilgilendiren virüs salgını süreci, aynı zamanda sağlıklı ve dengeli bir çevrenin önemini, çevre adına yürüttüğümüz çalışmaların toplum sağlığı açısından bir anlamda önleyici bir hekimlik olduğunu açıkça göstermiştir. İnsan sağlığı hiçbir zaman çevre sorunlarından ayrı düşünülmemeli, çevreye yapılacak her türlü yatırım ve önleyici tedbirin aslında tüm canlı yaşamının sağlığına yönelik yapılmış olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Son günlerde yaşadığımız pandemi Covid-19 süreci yaşam alanlarımızda hava kalitesinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Hava kirliliğinin yoğun yaşandığı kentlerde solunum sistemi rahatsızlıklarının olması da kaçınılmaz bir durumdur. Yani kentlerin hava kalitesi, temiz bir havaya ve yeteri miktarda yeşil alanlara sahip olmaları solunum rahatsızlıklarının azalmasında da etkilidir. Bu nedenle temiz bir çevre ve havaya sahip olmak doğrudan sağlıkla bağlantılı bir durumdur."

Çözüm önerileri

Çevre sorunlarına çözüm önerileri hakkında da bilgi aktaran Doğan şunları kaydetti:

"Hava kirliliği kentimiz Adana'nın ve ülkemizin en önemli çevre sorunudur. Bu sorunun çözümüne yönelik daha fazla bütçe ayrılması ve gerekli tedbirlerin alınması ivedi bir ihtiyaçtır. Bunun için petrokok yani katı yakıtların kullanımının azaltılarak doğalgaz kullanımı uygun hale getirilerek yaygınlaştırılmalıdır. Yakıt kazanlarının periyodik bakımlarının ve araç egzoz emisyonlarının rutin aralıklarla yapılması, toplu taşıma araçlarının hibrit yakıt teknolojisine sahip olanları ya da daha az kirletici etkiye sahip yakıt türleriyle çalışanlarının tercihinin sağlanması gerekmektedir. Son günlerde yaşadığımız salgın sürecinden korunmanın en önemli unsurunun kişisel hijyen ve temizlik olduğu, bunun sağlanmasında da suyun yaşamsal önemde olduğu görülmüştür. Ortak değerlerimiz olan toprak, su, hava ve yeşil alanlarımız medeniyetlerin kaderini belirlemiştir. Ortak değerlerimiz; atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldık ilkesiyle yönetilmelidir. Anız yangınları, hububat hasadının ardından toprağı diğer ürün ekimi için hazır hale getirmek, tohum yatağı hazırlamak amacıyla yakılmaktadır. Zamandan ve maliyetten kazanç sağlandığı düşünülse de, anız yangınları aslında ülke topraklarına büyük zarar vermektedir. Anız yangınları, toprağa organik madde açısından katkı sağlayan kısmın ortadan kaldırılması, birçok canlının ölmesi anlamına gelmekte ve toprağın veriminin azalmasına neden olmaktadır. Ayrıca saatlerce süren yangınlarla birlikte oluşan dumanlar hava kirliliğine neden olmaktadır."

Kaynak: İHA