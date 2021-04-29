Doğanın güzelliği sanatçılara ilham kaynağı oldu! Kırklareli'nde çiçek açan armut bahçeleri resmedildi

Bazı ressamlar karakalem çalışması yaparken, bazıları da renkli boyalar kullanarak doğanın sunduğu görsel şöleni tuvallerine yansıttı. Kırklareli Valisi Osman Bilgin de etkinliğe katılarak Pavli Atölyesi kurucusu Gülşen Gürses'ten bilgi aldı. Bilgin, etkinlikte, doğanın ressamlar ve fotoğraf sanatçıları için muhteşem bir görsel şölen sunduğunu söyledi. Doğanın muhteşem bir kaynak olduğunu dile getiren Bilgin, hem ressamlar hem de fotoğraf sanatçılarının dikkatini çektiğini belirtti.

"GERÇEK YAŞAMIN DOĞADA OLDUĞU HATIRLANDI"

Kovid-19 sürecinde de insanların kapalı ortamlar yerine doğa ile iç içe olduğunu aktaran Bilgin, "Doğa özel bir kaynak. Hele koronavirüs sürecinde gerçek yaşamın doğada olduğunu hatırlatmak aslında. Arkadaşlarımız kendi sanatlarını icra ediyorlar, resim yapıyorlar, fotoğrafçılarda fotoğraf çekiyor. Bu tür etkinlikler köylerden kentlere göçün de önemli ölçüde etkileyebileceğini düşünüyorum. Şehirdeki insan bile köylere ilgi gösteriyor. Demek ki burada bir şey var algısını da vatandaşta oluşturmuş oluyorsunuz. Çok anlamlı, etkili." diye konuştu.

"SANATÇILAR DOĞA İLE BÜTÜNLEŞTİ"

Gürses ise etkinlik ile hem fotoğraf sanatçılarını hem de ressamları bir araya getirdiklerini belirtti. Sanatçıların doğa ile bütünleştiklerini anlatan Gürses, çeşitli kurgular ve kompozisyonların fotoğraf karelerine ve tuvallere yansıdığını dile getirerek, "Sanatçıları doğa ile bütünleştirdik. Aynı zamanda meyve çiftçisinin kullandığı merdivenleri biz şövale yerine kullandık. Eski çerçeveleri dekor olarak kullandık. Mevsimi olan laleleri de tuvallere resmedilecek şekilde konumlandırdık." ifadesini kullandı.

Ressam Gül Belli Atak da doğa güzelliğine hayran kaldığını söyledi. Trakya'nın bir doğa harikası olduğunu ve bunu resmetmeyi çok sevdiğini anlatan Atak, "Bunu tarif etmesi çok zor. Sadece huzur ve mutluluk deyip geçebileceğim bir şey değil. Doğada olmak bambaşka bir his. Yani insanın evine dönmesi gibi bir şey bence." dedi.

KAYNAK: Anadolu AJansı