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  3. Doğanın ortasında görsel şölen! Dağ çiçekleri büyülüyor

Doğanın ortasında görsel şölen! Dağ çiçekleri büyülüyor

Amasya'nın Taşova ilçesinin yüksek kesimlerinde karların erimesinin ardından açan çiçekler görsel şölen oluşturdu.

Doğanın ortasında görsel şölen! Dağ çiçekleri büyülüyor

Taşova ilçesine 35 kilometre uzaklıkta yer alan Dereli, Belevi ve Ballıca köylerinin yaylalarında karların erimesinin ardından açan çiğdemler ve sarı çiçekler adeta görsel şölen oluşturdu. Eriyen karların ardından baharın ve yazın müjdecisi olan çiğdemler ile sarı renkli çeşit çeşit çiçekler açtı.

Havaların iyice ısınması ile birlikte tekrar canlanan doğada rengarenk açan çiçekler güzel görüntüler oluşturdu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Doğanın ortasında görsel şölen! Dağ çiçekleri büyülüyor

Doğanın ortasında görsel şölen! Dağ çiçekleri büyülüyor

Doğanın ortasında görsel şölen! Dağ çiçekleri büyülüyor

Doğanın ortasında görsel şölen! Dağ çiçekleri büyülüyor

Doğanın ortasında görsel şölen! Dağ çiçekleri büyülüyor

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