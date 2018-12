Doğanşehir AK Parti Kadın Kolları’ndan Koca’ya ziyaret

Doğanşehir AK Parti Kadın Kolları yönetimi, Malatya AK Parti İl Başkanı İhsan Koca'yı ziyaret etti.

Doğanşehir AK Parti Kadın Kolları ile ilçe gençlik kolları yönetimi, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca'yı parti binasında ziyaret ederek, 31 Mart yerel seçimler öncesinde istişarelerde bulundular.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan'ın da yer aldığı ziyarette konuşan Doğanşehir Kadın Kolları Başkanı Gülşah Sağlam, güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü kadınlardan geçtiğini belirtti. AK Kadınlar olarak her an seçim olacakmış gibi her zaman hazır olduklarını ifade eden Sağlam, "Ziyaret ve gezilerimizi hız kesmeden aynı tempoyla sürdürmekteyiz. Bu vesile ile bizim için, seçim süreci hiç bir zaman sürpriz olmaz. Ulaşabildiğimiz kadar halkımıza ulaşıyoruz. Bizler, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın buyurduğu gibi gönül siyaseti yapmaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Sağlam, ayrıca Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün adaylıktan çekildiği yönünde bilgiler olduğunu da belirterek, "Üzüntüyle öğrendiğimiz bu durumu olumlu karşılamıyoruz. Vahap başkanımızın bu tercihi bizleri üzmüş, ancak puslu havadan istifade etmek isteyenlerinde adaylık sürecinde partideki liyakatini dikkate almanız konusunda hassasiyetlerimizi belirmek isteriz" şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün aday adaylığından çekildiği yönündeki açıklamasını kendisinden duymadıklarını belirterek, "Bu açıklamayı duyduğunu söyleyenler var. Duyduğunu söyleyip yerine veliaht olarak devam etmek isteyenler var. Ama şu bir gerçek, Atalarımızın bir sözü var. "Tarlada izi olmayanın harmanda gözü olmaz", şimdi partimize daha önce emek vermemiş, partimizin çatısı altında bir gün dahi yer almamış birinin partimizle bugüne kadar koşturan gayret gösteren birinin önüne geçmesine hiç birimizin gönlü razı gelmez" dedi.

Partiye emek vermiş ve kendilerine muhalif olmamış kişilerin aday adaylıklarının kendileri için önemli olduğunu belirten Koca, "Doğanşehir özelinde bir sıkıntı yaşadık. Perşembe günü saat 4 gibi öğrendik ve arkasından mesajlar gelmeye başladı. Bu konuda arkadaşlarımızı oraya gönderdik. Çalışmalarımız anketlerimiz devam ediyor. Kısa zamanda sonuca varacağız İnşallah" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Kadın Kolları İlçe Başkanı Gülşah Sağlam, Koca'ya kayısı takdim etti.

Kaynak: İHA