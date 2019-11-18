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Doğaseverler Akyazı’da yürüyüş yaptı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sonbahar Doğa Yürüyüşleri Akyazı-Yörükyeri parkuru ile devam etti.

Doğaseverler Akyazı’da yürüyüş yaptı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sonbahar Doğa Yürüyüşleri Akyazı-Yörükyeri parkuru ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri Akyazı-Yörükyeri parkuru ile devam etti. 19 kilometrelik parkurda sonbaharın döktüğü yaprakların arasında yürüyüş yapmanın ayrıcalığını yaşayan doğaseverler, keyifli bir Pazar gününü geride bırakırken fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

Doğaseverler Akyazı’da yürüyüş yaptı

Doğaseverler Akyazı’da yürüyüş yaptı

Kaynak: İHA

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