Kars Fahrettin Kirzioğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nin TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında 2018 yılında hazırlayıp sunduğu "Doğayı, Çocuk Oyunlarını ve Tarihimi Kameraya Aldım Projesi" sona erdi.

Yurdun çeşitli illerinde görev yapan 25 öğretmenin katıldığı ve Kars'ta gerçekleştirilen projenin, proje sonu fotoğraf sergisi ve kapanış toplantısı Halk Eğitim Merkezi Solunda yapıldı.

Toplantıda sinevizyon gösterisi ile öğretmenlerin Kars'ın tarihi ve turistik yerlerinde yaptığı çalışmalar perdeye yansıtıldı.

Projenin yürütücüsü Fahrettin Kirzioğlu Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ali Kasım Bulut, "Doğayı, Çocuk Oyunlarını ve Tarihimi Kameraya Aldım Projesi" projesini anlattı.

Ali Kasım Bulut, "Fahrettin Kirzioğlu Bilim ve Sanat Merkezimiz, 2012 yılından bu yana hizmet vermektedir. Şuan itibariyle de 72 öğrenci ve 12 öğretmenle eğitimine devam etmektedir. Okulumuz inşallah Temmuz veya Ağustos ayında kendi binamızda hizmet verecektir. TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında 2018 yılında sunduğumuz "Doğayı, Çocuk Oyunlarını ve Tarihimi Kameraya Aldım Projesi" 116 bin TL bütçesiyle kabul edildi ve uygulamaya kabul edildi. Biz projemize başladık ve Haziran ayında ilk dönemimizi, Ekim ayında ikinci dönemimizi ve 2019 Ocak ayında üçüncü dönemimizi tamamladık. Amacımız projenin de adından anlaşıldığı gibi Kars'ın doğasını, Kars'ta unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını ve Kars'ın tarihini, tarihi mekanlarını bütün Türkiye'ye anlatmayı, duyurmayı amaçladık. Öte yandan programımıza katılan katılımcılara da 10 gün boyunca fotoğraf makinesi, kamera kullanımı ve çekilen görüntülerin bilgisayar ortamında kurgulanması eğitimi de verdik" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından projeye katılan öğretmen ve emeği geçenlere sertifika ve teşekkür belgeleri Milli Eğitim Müdür Vakili Harun Yenice, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, İŞKUR Müdürü Yusuf Bulut, TKDK İl Müdürü Berkay Çelik, SGK İl Müdürü Abdülkadir Ayluçtarhan ve Halk Eğitim Merkezi Acihan Koçoğlu tarafından verildi.

Daha sonrada Kars'ta 10 gün boyunca çalışmalarını sürdüren öğretmenlerin çektikleri fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı yapıldı ve davetliler tarafından sergi gezildi.

Kaynak: İHA