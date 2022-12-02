Doğduğu gün öldü! Trafik kazası geçiren polis memuru, doğum gününde hayatını kaybetti!

Malatya - Kayseri karayolunda dün yaşanan feci kazada hayatını kaybeden 42 yaşındaki komiser yardımcısı Ramazan Tülek için Malatya Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Tuncay Altuğ, 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Albay Zeki Koltukoğlu, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Jandarma Alay Komutanı Albay Ercan Altın, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Recep Bentli, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, askeri ve polis erkanı ile Malatyalılar katıldı.

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2 ÇOCUĞU BABASIYDI

Kaza kurbanı komiser yardımcısı Ramazan Tülek'in özgeçmişinin okunması ile başlayan törende daha sonra İl Müftü vekili tarafında dua yapıldı. Tülek'in eşi Birgül Tülek ve aile yakınları tören sorasında ayakta durmakta güçlük çekerken, düzenlenen törenin ardından Ramazan Tülek'in Türk Bayrağına sarılı tabutu polis mangası omuzlarında cenaze aracına konularak memleketi Mersin'e uğurlandı. 15 yıllık polis memuru olan Tülek'in 4 yıldır Malatya'da görev yaptığı ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

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Malatya-Kayseri karayolunda bulunan Darende ilçesi Nadir Mahallesi mevkiinde dün akşam saat 21.00'de yaşanan kazada Ramazan Tülek'in (42) kullandığı 21 KL 633 plakalı otomobil bölgedeki yol uygulama noktasına dönüş aldığı esnada Kayseri istikametinden gelen 65 BJ 316 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü ile çarpışmış, kazada 4 yaşındaki oğlu M.E.T. ile birlikte yaralanan Ramazan Tülek kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. (İHA)