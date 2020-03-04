Doğduğun Ev Kaderindir 10.Bölüm fragmanı | Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı

Her çarşamba TV8'de ekrana gelecek olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ilk bölümüyle beğeni topladı. Peki 10.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 10.BÖLÜM FRAGMANI

Doğduğun Ev Kaderindir 10.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra sitemizde olacaktır.

DİZİNİN KONUSU NE?

Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan “Doğduğun Ev Kaderindir”, insanlığın en büyük ve derin sorgulamalarından biri olan “İnsan kaderini değiştirebilir mi?” sorusunun cevabını arıyor.

OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir’in paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ilk bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.