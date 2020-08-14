Doğduğun Ev Kaderindir 13. bölüm fragmanı yayınlandı!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Mehdi'nin " O çocuk büyüdüğü zaman 'Babam beni istemiyormuş' demesini istemiyorum" sözleri ve Zeynep'in " Şimdi verdiği sözü tutmuş olarak dünden daha özgür biriyim." sözleri dikkat çekiyor.