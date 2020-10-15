Doğduğun Ev Kaderindir 16. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep'ten Mehdi'ye sert çıkış!
TV8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU
'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok okunan kitabı Camdaki Kız’dan esinlenerek televizyona uyarlanacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI
Demet Özdemir: Zeynep
İbrahim Çelikkol: Mehdi
Fatih Koyunoğlu
Nurşim Demir: Mehdi’nin Annesi
Ayça Erturan
Zuhal Gencer
Senan Kara
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