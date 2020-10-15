Doğduğun Ev Kaderindir 16. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep'ten Mehdi'ye sert çıkış!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Doğduğun Ev Kaderindir 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Zeynep, kalbine yenik düşüp Mehdi'yi görmeye gider. Zeynep ve Mehdi'nin arasında ipler iyice gerilir. Mehdi, Zeynep'in onu sevmediğini düşünür ve onun isteğini geri çevirir.